وزير الري : مصر سعت بنجاح لوضع المياه فى قلب العمل المناخي

شارك الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري فى جلسة الحوار التفاعلي "التعجيل بتنفيذ أهداف عقد العمل للمياه وتنفيذ خطة الأمين العام للأمم المتحدة" والذى عقد ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023.

وفى كلمته بالجلسة أشار الدكتور سويلم إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه يمثل منعطفا حاسما ليس فقط لعقد العمل للمياه بل وأيضا لأجندة عام ٢٠٢٣ ، فعلى الصعيد العالمي تم إحراز بعض التقدم نحو تحقيق أهداف عقد المياه ، ومع ذلك لا يزال هناك الكثير الذي يتعين إنجازه ، خاصة مع المخاطر والكوارث المتعلقة بالمياه والتى اصبحت أكثر شيوعا خلال العقد الماضي ، بالاضافة لضعف أنظمة الإنذار المبكر ، وبالتالى فهناك حاجة ماسة لمراعاة الروابط القوية بين المياه وحقوق الإنسان والصحة والسلام والأمن .

ولمواجهة هذه التحديات .. فقد سعت مصر بنجاح فى وضع المياه فى قلب العمل المناخى بعد سنوات عديدة من المحاولات غير المجدية من قبل المجتمع المائي لتحقيق هذا الهدف ، والذى توج بإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه (AWARe) والتى تم تصميمها باعتبارها

مبادرة ذات منحى عملي لإستكمال الجهود المبذولة للحفاظ على المياه وتسريع التقدم نحو الهدف السادس من اهداف التنمية المستدامة ، كما شهدت مصر أيضا إطلاق مبادرة "نداء القاهرة للعمل" خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه والذي دعا لإنشاء "برنامج عمل للأمم المتحدة بشأن ندرة المياه" ، بالاضافة لمطالبة مصر بتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لشئون المياه ، والدعوة لوضع المياه كأولوية في كافة مؤتمرات المناخ القادمة ، وإضافة جزء عن "المياه العذبة" في محاور التنمية المستدامة للأمم المتحدة والموضوعات التى يتم مناقشتها بالمؤتمرات الدولية .