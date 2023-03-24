عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري : مصر سعت بنجاح لوضع المياه فى قلب العمل المناخي

صدى البلد

شارك الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري فى جلسة الحوار التفاعلي "التعجيل بتنفيذ أهداف عقد العمل للمياه وتنفيذ خطة الأمين العام للأمم المتحدة" والذى عقد ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023.

وفى كلمته بالجلسة أشار الدكتور سويلم إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه يمثل منعطفا حاسما ليس فقط لعقد العمل للمياه بل وأيضا لأجندة عام ٢٠٢٣ ، فعلى الصعيد العالمي تم إحراز بعض التقدم نحو تحقيق أهداف عقد المياه ، ومع ذلك لا يزال هناك الكثير الذي يتعين إنجازه ، خاصة مع المخاطر والكوارث المتعلقة بالمياه والتى اصبحت أكثر شيوعا خلال العقد الماضي ، بالاضافة لضعف أنظمة الإنذار المبكر ، وبالتالى فهناك حاجة ماسة لمراعاة الروابط القوية بين المياه وحقوق الإنسان والصحة والسلام والأمن .

ولمواجهة هذه التحديات .. فقد سعت مصر بنجاح فى وضع المياه فى قلب العمل المناخى بعد سنوات عديدة من المحاولات غير المجدية من قبل المجتمع المائي لتحقيق هذا الهدف ، والذى توج بإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه (AWARe) والتى تم تصميمها باعتبارها
مبادرة ذات منحى عملي لإستكمال الجهود المبذولة للحفاظ على المياه وتسريع التقدم نحو الهدف السادس من اهداف التنمية المستدامة ، كما شهدت مصر أيضا إطلاق مبادرة "نداء القاهرة للعمل" خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه والذي دعا لإنشاء "برنامج عمل للأمم المتحدة بشأن ندرة المياه" ، بالاضافة لمطالبة مصر  بتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لشئون المياه ، والدعوة لوضع المياه كأولوية في كافة مؤتمرات المناخ القادمة ، وإضافة جزء عن "المياه العذبة" في محاور التنمية المستدامة للأمم المتحدة والموضوعات التى يتم مناقشتها بالمؤتمرات الدولية .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تقلب الموازين بمجموعة الزمالك.. قرار عاجل من الكاف ضد الترجي

جمع 40 مليار جنيه.. القبض على الرجل الذي تسبب في انهيار الدولار حول العالم

مفاجأة مدوية .. محترف الأهلي مطلوب في الدوري الإنجليزي

تفاصيل إعلان أحمد عز وياسمين صبري قبل عرضه اليوم على القنوات.. خاص

تتخفّى بالنقاب | ثروة صادمة لـ نصّابة في التجمّع بـ حجة خادعة

الأهلي يعلن عن مفاجأة مثيرة لجماهير الهلال السوداني قبل موقعة ابطال افريقيا

موعد مباراة منتخب مصر ضد مالاوي والقنوات الناقلة

والدة مي عز الدين تتعرض لوعكة صحية مفاجئة

ترشيحاتنا

أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة عقب إطلاق مدفع الإفطار

أحمد السقا.. مفاجأة في ضحية رامز جلال ثاني أيام رمضان

أفطرت كل أيام رمضان بسبب المرض ولن أستطيع القضاء.. فما الكفارة؟ المفتي يجيب

الرئيس السيسي: كل ما بنفتح شرايين بنسهل على الناس

مرور كويكب ضخم بين الأرض والقمر خلال أيام.. كارثة محتملة

حكم نوم الصائم طوال النهار والتقصير بالعمل في رمضان.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصير طبيعي يريحك من آلام المعدة ويعالج الحموضة في رمضان

اللون البنفسجي يسيطر.. إطلالات دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في الإعلان

أكلة من كل محافظة.. العيش المرحرح وطريقة عمله

بين الإفطار والسحور.. أفكار سهلة للحصول على سناكس خفيف ومشبع في رمضان

فيديو

انخفضت 30جنيها للكيلو.. تراجع كبير في أسعار الدواجن .. فيديو

أمطار رعدية وعواصف .. تحذير بسبب حالة الطقس | فيديو

ظاهرة فلكية يحذر منها الباحث الهولندي.. فيديو

ارتفاع غير مسبوق في سعر الذهب عالميا ومفاجأة بالدولار ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

اﻟﻤﺰﻳﺪ