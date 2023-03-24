أمطار رعدية مستمرة.. الأرصاد تصدم المواطنين عن طقس الساعات المقبلة

أذاع برنامج نشرة الأخبار، المذاع عبر التلفزيون المصري، تقريرا مصورا عن حالة الطقس خلال اليومين المقبلين، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، مشيرا إلى أن البلاد تشهد حالة من التقلبات الجوية والتي تستمر حتى السبت المقبل.

وأبرز التقرير المذاع عبر التلفزيون المصري، أن الأرصاد الجوية تحذر من حالة التقلبات الجوية ، والتي بدأت على أقصى غرب البلاد حيث تشهد مطروح والسلوم، سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، و مع دخول ساعات النهار تؤثر الأمطار على الإسكندرية ثم تصل إلى الدلتا والوجه البحري.



وكشف التقرير المصور ، عن أنه متوقع سقوط أمطار اليوم وتستمر حتى غدا السبت، وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض البحر الأحمر، وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهناك كتل هوائية شمالية رطبة قادمة من البحر المتوسط والبحر الأحمر، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.



وأشار التقرير، أنه مع دخول الليل تكون تسقط أمطار على القاهرة وشمال الصعيد تكون متوسطة الشدة ورعدية، والرياح تنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة



العظمى على القاهرة 28 والصغرى 15

العاصمة الإدارية 29 - 16

أكتوبر 29 - 16

بنها 28 - 15

دمنهور 29 - 15

وادي النطرون 29 - 14

كفر الشيخ 28 - 15

المنصورة 28 - 16

الزقازيق 29 - 16

شبين الكوم 28 - 15

طنطا 28 - 16

دمياط 28 - 15

بورسعيد 27 - 14

الإسماعيلية 29 - 13

السويس 29 - 13