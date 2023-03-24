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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السحب تتكاثر.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن مناطق سقوط الأمطار في 6 محافظات

أمطار
أمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

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تقلبات حادة|الأرصاد توضح حالة طقس الغد.. فيديو

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تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

وقالت منار غانم خلال تصريحات تلفزيونية إن النصف الأول من فصل الربيع يشهد دائما حالة من انخفاض درجات الحرارة، خاصة في فترة الليل، بالإضافة إلى تساقط الأمطار على المناطق الساحلية والداخلية، محذرة من انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير في فترات الليل، وبفارق 13 درجة مئوية.

ونوهت بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بداية من مساء اليوم وحتى صباح الغد، مشيرة إلى أن درجات الحرارة اليوم مرتفعة نهارا؛ نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية.

 تكاثر السحب

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى، المنوفية، الغربية، الشرقية، الإسماعيلية، الدقهلية.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن السحب الرعدية ستكون مصاحبة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة إلى متوسطة، تكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تتقدم السحب الرعدية الممطرة إلى مناطق من سيناء مع تقدم الوقت، وتستمر هذه الأجواء حتى غدا السبت.

وفي سياق متصل، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية في السلوم و مطروح وسيدى براني و سيدى عبد الرحمن والعلمين يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا.

السحب

أمطار رعدية

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تتقدم السحب الرعدية الممطرة لتشمل الإسكندرية وشمال الوجه البحري مع تقدم الوقت.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، خريطة الأمطار المتوقعة ليوم السبت 25 مارس 2023 والتي من المتوقع أن تشهدها محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية والدقهلية والشرقية ومطروح ودمياط ومدن القناة والفيوم وبني سويف والمنيا وشمال  وجنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر.

وأوضحت أنه من المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الرعدية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء المتساقط أسفل السحب الرعدية .

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