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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الكويت .. إسرائيل تصادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية.. أمريكا تعلن استهداف قوات تابعة للحرس الثوري في سوريا.. رغم تصاعد الاحتجاجات.. ماكرون: لن نرضخ للعنف

صدى البلد

وزير مالية مصر: أعدنا هيكلة وزارة المالية لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة
إصابة جندي أمريكي في قصف على قاعدة عسكرية شرق سوريا
بعد ضربة سوريا.. بايدن: لا نسعى إلى صراع مع إيران
اتفاق أمريكي كندي للتصدّي للهجرة غير الشرعية
فقدان العشرات بغرق خامس قارب قبالة تونس خلال يومين
 


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن وزير المالي المصري محمد معيط قوله إنه تمت إعادة هيكلة وزارة المالية، بالاعتماد على مسار وظيفي أكثر تطورا، وقدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات مركزية أكثر شمولا ومرونة وتأثيرا على حياة الناس، وربط الأداء المالي بالفني بما ينعكس في جودة خدمات الصحة والتعليم والثقافة والشباب والرياضة، ويحقق وفورات مالية.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "القبس" أن قصفا صاروخيا استهدف قاعدة أمريكية في محافظة دير الزور شرق سوريا، مشيرةً إلى أن هجوما بخمسة صواريخ وقع في وقت متأخر من يوم الجمعة على منشأة في محافظة دير الزور شرق سوريا، أسفر عن إصابة أحد أفراد الخدمة الأمريكية، مشيرا إلى أن حالته مستقرة.

وقالت "الراي" إن الجيش الأمريكي أعلن تنفيذه في ساعة متأخرة من ليل الخميس عدة غارات جوية في شرق سوريا، قال إنها استهدفت قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني، مشيرًا إلى أن الهجمات أتت ردا على غارة استهدفت قاعدة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة بالقرب من الحسكة في شمال شرق سوريا.

ونقلت "الوطن" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إن  "الولايات المتّحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران"، وذلك غداة تنفيذ الجيش الأمريكي ضربات جوية في سوريا أسفرت عن مقتل مقاتلين موالين لإيران.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في أوتاوا، قال بايدن: "لا تخطئنّ الظنّ، الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران، لكنّها مستعدّة للعمل بقوة لحماية شعبها".

وقالت "الجريدة" إن 34 مهاجرا أفريقيا على الأقل مفقودون بعد غرق قارب جديد قبالة تونس. وقال القاضي فوزي المصمودي، إن هذا خامس قارب يغرق في يومين في حوادث أسفرت عن سقوط 7 قتلى فيما لا يزال 67 في عداد المفقودين.

وأشارت "الوطن" إلى أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية. وذكرت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية اليسارية، أنه تمت المصادقة على "بناء أكثر من 8000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية والقدس الشرقية".

دوليًا، ذكرت "الراي" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في أوتاوا أنّ الولايات المتحدة وكندا ستعملان سويا لمكافحة المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون من بلاده إلى جارتها الشمالية.

وفي خطاب أمام البرلمان الكندي، قال بايدن إنّ "الولايات المتّحدة وكندا ستعملان سويا لمنع عمليات العبور غير القانونية للحدود".

ونقلت "الأنباء" عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله إن  سيمضي قدما في الإصلاحات متجاهلا دعوة زعيم نقابي لتعليق قانون المعاشات الجديد في غمرة أحد أسوأ أعمال العنف في شوارع فرنسا منذ أعوام.

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