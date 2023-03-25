المركزي الأوروبي: البنوك الخاضعة لنا تتمتع برؤوس أموال وسيولة جيدة

سعى قادة الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي إلى تهدئة توتر السوق من ‏خلال تقديم بيان موحد يتعلق بالقطاع المصرفي، قائلين اليوم الجمعة إن البنوك ‏الأوروبية تتمتع برؤوس أموال وسيولة جيدة بفضل الدروس المستفادة بعد انهيار ‏بنك ليمان براذرز في عام 2008.‏



وقال زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة في بيان ‏في نهاية اجتماع مخصص للاقتصاد بشكل عام طغى عليه هبوط أسهم البنوك ‏‏"قطاعنا المصرفي مرن وله مراكز قوية في رأس المال والسيولة."‏



من جانبها، صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد لزعماء ‏الاتحاد الأوروبي إن البنوك الأوروبية آمنة، لكنها دعت الحكومات في نفس الوقت ‏إلى المضي قدماً في تنفيذ خطة أوروبا المرتبطة بالتأمين على الودائع.‏



وقالت لاغارد: "القطاع المصرفي في منطقة اليورو قوي لأننا طبقنا الإصلاحات ‏التنظيمية المتفق عليها دولياً بعد الأزمة المالية العالمية"، مضيفة أن "مجموعة من ‏الأدوات" التي يمتلكها البنك المركزي الأوروبي جاهزة للاستخدام من أجل توفير ‏السيولة للنظام المصرفي إذا لزم الأمر.‏