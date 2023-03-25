المركزي الأوروبي: البنوك الخاضعة لنا تتمتع برؤوس أموال وسيولة جيدة

سعى قادة الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي إلى تهدئة توتر السوق من خلال تقديم بيان موحد يتعلق بالقطاع المصرفي، قائلين اليوم الجمعة إن البنوك الأوروبية تتمتع برؤوس أموال وسيولة جيدة بفضل الدروس المستفادة بعد انهيار بنك ليمان براذرز في عام 2008.
وقال زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة في بيان في نهاية اجتماع مخصص للاقتصاد بشكل عام طغى عليه هبوط أسهم البنوك "قطاعنا المصرفي مرن وله مراكز قوية في رأس المال والسيولة."
من جانبها، صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد لزعماء الاتحاد الأوروبي إن البنوك الأوروبية آمنة، لكنها دعت الحكومات في نفس الوقت إلى المضي قدماً في تنفيذ خطة أوروبا المرتبطة بالتأمين على الودائع.
وقالت لاغارد: "القطاع المصرفي في منطقة اليورو قوي لأننا طبقنا الإصلاحات التنظيمية المتفق عليها دولياً بعد الأزمة المالية العالمية"، مضيفة أن "مجموعة من الأدوات" التي يمتلكها البنك المركزي الأوروبي جاهزة للاستخدام من أجل توفير السيولة للنظام المصرفي إذا لزم الأمر.