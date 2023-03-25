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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تحذر المستثمرين في العملات المشفرة من الخسائر الكبيرة

صدى البلد

بعد فترة طويلة من التراجع في العملات المشفرة، تحذر لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية المستثمرين من أن مستثمري العملات المشفرة معرضون لمخاطر شديدة قد تؤدي في النهاية إلى خسائر كبيرة.

تأتي النشرة الصادرة عن لجنة الأوراق المالية والبورصات الخميس 23 مارس/آذار بعد أكثر من عام من محو سوق العملات المشفرة تريليوني دولار من القيمة السوقية، حيث تراجعت عملة البيتكوين والإيثيريوم وآلاف العملات المشفرة الأخرى مع رفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بشدة.

وذكرت أنه "يمكن أن تكون الاستثمارات في الأوراق المالية للأصول المشفرة متقلبة بشكل استثنائي، وقد تفتقر الأنظمة الأساسية التي يشتري فيها المستثمرون هذه الأوراق المالية أو يبيعونها أو يقترضونها أو يقرضونها إلى وسائل حماية مهمة للمستثمرين."

أبرزت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن العملات المشفرة ليست مجرد أصول مضاربة ومحفوفة بالمخاطر، ولكن العديد من المنصات التي يستخدمها المستثمرون لشراء العملات المشفرة قد تكون معرضة للخطر وقد لا تمتثل للقوانين ومن بينها قانون الأوراق المالية الفدرالي.

ظهر هذا الخطر بالكامل في أواخر العام الماضي بعد انهيار FTX، والذي نتج عنه خسائر بمليارات الدولارات للمستخدمين الذين احتفظوا بعملاتهم المشفرة على المنصة.

كما حذرت اللجنة من أن الاحتيال لا يزال مستشريًا في صناعة العملات المشفرة، حيث يواصل المحتالون استغلال الشعبية المتزايدة لتلك الأصول لجذب المستثمرين إلى عمليات الاحتيال.

وخلصت لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى أن "المال الوحيد الذي يجب أن تعرضه للخطر في أي استثمار مضاربة هو المال الذي يمكنك تحمل خسارته بالكامل".

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