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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحذير عاجل من أستخدام هذه الأدوية لعلاج آلام الظهر.. تفاصيل

تحذير عاجل من أستخدام
تحذير عاجل من أستخدام هذه الأدوية لآلام الظهر| تفاصيل

يوجد ألم خفيف أو شعور يشبه الطعن في أسفل الظهر من الجسم بشكل شائع لدى الأشخاص في جميع أنحاء العالم، يجعل من الصعب على الشخص حتى الوقوف أو الجلوس بشكل مستقيم لفترة أطول. للحصول على راحة فورية من الألم ، وغالبًا ما يتناول الأشخاص العديد من الأدوية دون وصفة طبية مثل الباراسيتامول والإيبوبروفين والكوديين ، وحذرت دراسة بحثية جديدة من استخدام مثل هذه الأدوية.

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تمت دراسة ما مجموعه 15134 مشاركا، اشتملت الدراسة على 69 دواءً أو توليفة مختلفة. 

وقال الباحثون: "لقد قمنا بتضمين العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات ، الباراسيتامول ، المواد الأفيونية ، مضادات الاختلاج ، مضادات الاكتئاب ، مرخيات العضلات الهيكلية ، أو الكورتيكوستيرويدات من النظام الكيميائي العلاجي التشريحي لمنظمة الصحة العالمية"، نُشرت الدراسة في The BMJ في 22 مارس 2023.

ووجد الباحثون أن المسكنات تقلل الألم ، إلى الحد الأدنى ، لكن لديها القدرة على زيادة مخاطر الآثار الجانبية الضارة ، وكانت الآثار الجانبية على الجهاز الهضمي هي الغثيان ، وعسر الهضم ، والقيء ، والإسهال، المضايقات المتعلقة بالجهاز العصبي هي النعاس والدوخة والصداع، بالنسبة للدراسة ، تم اعتبار آلام أسفل الظهر الحادة بمثابة الألم الذي استمر لمدة تصل إلى ستة أسابيع.

وخلصت الدراسة إلى أنه بالنسبة لعلاج آلام أسفل الظهر ، قد يكون لهذه الأدوية تأثير ضئيل ولكنها ليست ذات مغزى سريريًا،  تم نشر تجارب المقارنات وجهاً لوجه ، وينصح الأطباء والمرضى باتباع نهج حذر لإدارة آلام أسفل الظهر الحادة غير النوعية باستخدام الأدوية المسكنة ".

 وتوصلت دراسة نشرت عام 2015 في المجلة الطبية البريطانية إلى نتائج مماثلة

ووجدت دراسة مراجعة لـ 13 تجربة سريرية أجريت في عام 2015 أن تناول الباراسيتامول لعلاج آلام الظهر والتهاب المفاصل لم يساعد في تحسين نوعية الحياة ، ووجدوا أن تأثير الباراسيتامول في تقليل الألم لم يكن ضئيلًا ، ولم يكن مهمًا من الناحية السريرية، كما حذروا من أن تناول هذا الدواء يمكن أن يزيد من المخاطر تجاه الكبد.

في حين أن الباراسيتامول له تأثير ضئيل على تخفيف الألم وله الكثير من الآثار الجانبية ، فإن الأدوية الأخرى مثل العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات والمواد الأفيونية يقترح خبراء الصحة أن النشاط البدني هو المفتاح لتقليل الألم ، وغالبًا ما يطلب الأطباء من هؤلاء المرضى الاستمرار في الحركة، هناك خرافة شائعة جدًا مفادها أن الأشخاص الذين يعانون من آلام أسفل الظهر يجب ألا يتحركوا. ومع ذلك ، فإن الحقيقة هي عكس ذلك تماما، كلما تحركت وحافظت على نشاطك البدني ، قل الألم الذي تشعر به، الجلوس لفترة طويلة وعدم الحركة يجعل العضلات المحيطة بالعمود الفقري ضعيفة وبالتالي تفقد قبضتها.
المصدر: timesofindia

الظهر الباراسيتامول ألتهاب المفاصل الام الظهر الإيبوبروفين

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