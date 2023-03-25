محافظ بورسعيد: الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة الدور الأول بمجمع المصالح الحكومية

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن قرب الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الدور الأول من مبنى مجمع المصالح الحكومية والخاص بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ، جاء ذلك خلال تفقده مستجدات الموقف التنفيذي ، في تطوير ورفع كفاءة الأعمال التي تتم بالمبني وذلك في إطار أعمال التطوير التي تشهدها مختلف الجهات الحكومية بمحافظة بورسعيد، رافقه خلالها مسئولي الشركة الهندسية المسئولة عن اعمال التطوير.وادارة المشروعات.
أشار محافظ بورسعيد أن الجهاز الإداري بمحافظة بورسعيد شهد تطورا غير مسبوق منذ تطبيق منظومة التحول الرقمي الجديدة ببورسعيد، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وسرعة انجاز الاعمال على درجة عالية من الدقة والشفافية.
وأكد محافظ بورسعيد، بأن أعمال التطوير تمت على أعلى درجة من الكفاءة، و استحداث الوسائل التكنولوجية التي تساهم في سرعة ودقة الأداء، لافتا أن الدور الاول من مجمع المصالح الحكومية سيضم عدد من الإدارات التابعة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد، بما يساهم في تطوير مستوى الأداء وسرعة إنجاز الاعمال