محافظ بورسعيد: الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة الدور الأول بمجمع المصالح الحكومية

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن قرب الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الدور الأول من مبنى مجمع المصالح الحكومية والخاص بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ، جاء ذلك خلال تفقده مستجدات الموقف التنفيذي ، في تطوير ورفع كفاءة الأعمال التي تتم بالمبني وذلك في إطار أعمال التطوير التي تشهدها مختلف الجهات الحكومية بمحافظة بورسعيد، رافقه خلالها مسئولي الشركة الهندسية المسئولة عن اعمال التطوير.وادارة المشروعات.

أشار محافظ بورسعيد أن الجهاز الإداري بمحافظة بورسعيد شهد تطورا غير مسبوق منذ تطبيق منظومة التحول الرقمي الجديدة ببورسعيد، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وسرعة انجاز الاعمال على درجة عالية من الدقة والشفافية.

الغضبان ..الجهاز الإداري بمحافظة بورسعيد شهد تطورا غير مسبوق IMG-20230325-WA0015 IMG-20230325-WA0008 IMG-20230325-WA0011 IMG-20230325-WA0010 IMG-20230325-WA0009 IMG-20230325-WA0012 IMG-20230325-WA0013 IMG-20230325-WA0014 IMG-20230325-WA0007 IMG-20230325-WA0003 IMG-20230325-WA0004 IMG-20230325-WA0005 IMG-20230325-WA0006 IMG-20230325-WA0001 IMG-20230325-WA0002 IMG-20230325-WA0000

وأكد محافظ بورسعيد، بأن أعمال التطوير تمت على أعلى درجة من الكفاءة، و استحداث الوسائل التكنولوجية التي تساهم في سرعة ودقة الأداء، لافتا أن الدور الاول من مجمع المصالح الحكومية سيضم عدد من الإدارات التابعة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد، بما يساهم في تطوير مستوى الأداء وسرعة إنجاز الاعمال