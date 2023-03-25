عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة الدور الأول بمجمع المصالح الحكومية

الغضبان ..الجهاز
الغضبان ..الجهاز الإداري بمحافظة بورسعيد شهد تطورا غير مسبوق

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن قرب الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الدور الأول من مبنى مجمع المصالح الحكومية والخاص بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ، جاء ذلك خلال تفقده مستجدات الموقف التنفيذي ،  في تطوير ورفع كفاءة الأعمال التي تتم بالمبني  وذلك في إطار أعمال التطوير التي تشهدها مختلف الجهات الحكومية بمحافظة بورسعيد،  رافقه خلالها مسئولي الشركة الهندسية المسئولة عن اعمال التطوير.وادارة المشروعات. 

تعرف على موعد أذان المغرب ثانى أيام رمضان 2023 فى بورسعيد

لمناقشة تطبيق منظومة الكارت الموحد.. محافظ بورسعيد يستقبل نائب وزير الاتصالات

أشار محافظ بورسعيد أن الجهاز الإداري بمحافظة بورسعيد شهد تطورا غير مسبوق منذ تطبيق منظومة التحول الرقمي الجديدة ببورسعيد،  وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن،  وسرعة انجاز الاعمال على درجة عالية من الدقة والشفافية.

الغضبان ..الجهاز الإداري بمحافظة بورسعيد شهد تطورا غير مسبوق

IMG-20230325-WA0015
IMG-20230325-WA0015
IMG-20230325-WA0008
IMG-20230325-WA0008
IMG-20230325-WA0011
IMG-20230325-WA0011
IMG-20230325-WA0010
IMG-20230325-WA0010
IMG-20230325-WA0009
IMG-20230325-WA0009
IMG-20230325-WA0012
IMG-20230325-WA0012
IMG-20230325-WA0013
IMG-20230325-WA0013
IMG-20230325-WA0014
IMG-20230325-WA0014
IMG-20230325-WA0007
IMG-20230325-WA0007
IMG-20230325-WA0003
IMG-20230325-WA0003
IMG-20230325-WA0004
IMG-20230325-WA0004
IMG-20230325-WA0005
IMG-20230325-WA0005
IMG-20230325-WA0006
IMG-20230325-WA0006
IMG-20230325-WA0001
IMG-20230325-WA0001
IMG-20230325-WA0002
IMG-20230325-WA0002
IMG-20230325-WA0000
IMG-20230325-WA0000

وأكد محافظ بورسعيد، بأن  أعمال التطوير تمت على أعلى درجة من الكفاءة،  و استحداث الوسائل التكنولوجية التي تساهم في سرعة ودقة الأداء،  لافتا أن الدور الاول من مجمع المصالح الحكومية سيضم عدد من الإدارات التابعة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد،  بما يساهم في تطوير مستوى الأداء وسرعة إنجاز الاعمال

بورسعيد أخبار محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الجهات الحكومية المصالح الحكومية التحول الرقمي منظومة التحول الرقمي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيهًا مرة واحدة|هزة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن ثالث أيام رمضان

كيلو البط بـ70 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم

4 حالات لطرد المستأجر وورثته من الوحدات السكنية بـ قانون الإيجار القديم|تفاصيل

شوبير يعلن صدمة مدوية لثلاثي الزمالك من أجل عيون المدرب الجديد

نزلت 25 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن لأول مرة منذ شهور

رسميا.. الهلال السوداني يطالب الكاف بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي

هبوط الذهب 110 جنيهات.. سعر جرام عيار 21 اليوم السبت 25 - 3 - 2023

مفاجأة عن رحيل لاعب الأهلي لـ الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

الصحة: إنتاج 100 مليون جرعة لقاح سنويًا بالتعاون بين فاكسيرا وسيرم الهندية

بتوقيت القاهرة.. موعد إياب المنتخب الأولمبي وزامبيا والقناة الناقلة حصريا

دعاء المطر فى رمضان.. يفتح لك الأبواب المغلقة ويرزقك من حيث لا تحتسب

ملبس المماليك أديداس.. انتقادات لـ خالد يوسف بسبب مسلسل سره الباتع

معسكر مغلق للزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي بكأس الرابطة

اعترافات رانيا يوسف: اتجوزت اضطراري من هذا الرجل.. وعارفة مين حطلي حشيش في العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البلح في رمضان.. معلوت ووصفات لا تعرفها من قبل

بتسريحة شعر غريبة.. شاهد|جويل مردينيان بإطلالة رمضانية لافتة

بفستان محتشم| شاهد الملكة رانيا تستعرض أناقتها في رمضان

نصائح طبية لاستغلال شهر رمضان للإقلاع عن التدخين

فيديو

غادة عادل تكشف المستور.. ابني لامني بسبب مشهد ولاد رزق وطليقي لو اتجوز هفرحله «فيديوجراف»

34 زلزالا تضرب دولة عربية.. وكارثة جديدة في تركيا | فيديو

ميدو يكشف سر استمرار شيكابالا في الملاعب ويكشف مفاجأة عن رمضان صبحي/فيديوجراف

زكاة الفطر 2023.. اعرف قيمتها ولمن تعطى| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

اﻟﻤﺰﻳﺪ