سيناريوهات الرعب النووي لدي بوتين.. هل ترد روسيا على الدعم الغربي لأوكرانيا؟

رصدت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان "هل ترد روسيا على الدعم الغربي لأوكرانيا بالخيار النووي".

وعرض التقرير أن الرئيس الروسي "بوتين" منذ بداية الحرب وضع قوات الرضع النووي فى حالة تأهب، وهدد مؤخرا برد نووي علي بريطانيا فى حالة تزويد أوكراينا "بذخائر اليورانيوم المنضب".

وأشار التقرير الي أن وزير الدفاع الروسي اعتبرها مقدمة لصدام نووي محتمل، فالتلويح بالسلاح النووي لم يتوقف.

وأوضح التقرير ان نائب رئيس المجلس الأمني القومي الروسي "ديمتري ميدفيدف"، يهدد بحرب نووية إذا تم اعتقال رئيسة "بوتين"، كما لوح باستهداف محكمة جنائية بلاهاي بضربة صاروخية.

