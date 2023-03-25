انتشرت فيديوهاتها على السوشيال | اعتراف جريء من المليونيرة المتسولة بالتجمع

اعترافات صادمة للمليونيرة الشحاته التي جمعت ملايين الجنيهات من الناس وهربت وانتشرت مقاطعها بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي مشتهرة بإسم المليونير المتسولة عقب إلقاء القبض عليها بتهمة التسول واستجداء الماره في عدد من المناطق بالقاهرة.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد أن المتهمة اعترفت بجمعها من المواطنين ستة ملايين جنيه عن طريق النصب والتسول متخذة عدة شوارع بأحياء راقية مسرحا لمزاولة نشاطها غير المشروع مؤكدة ارتدائها النقاب للتخفي عن اعين المواطنين.

وأكد التقرير أن وسائل الاعلام كشفت قيام المتهمة سابقا بعملية إحتيال وإنها محكوم عليها في 35 قضية نصب فيما لم يتم الكشف عن مصير الاموال التي عثر عليها بحوزتها.