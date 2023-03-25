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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقابة الصحفيين توثق حساباتها على فيس بوك وإنستجرام.. وتويتر قريبا

صدى البلد

أعلنت نقابة الصحفيين، عن تدشين وتوثيق الحسابات الرسمية لها ، على وسائل التواصل الاجتماعى.

وأوضحت نقابة الصحفيين، فى بيان اليوم  عن تدشين وتوثيق الحسابات الرسمية لها على وسائل التواصل الاجتماعي، كأحد آليات التواصل مع الزملاء الصحفيين ونشر أخبار وبيانات النقابة.

وتأتي هذه الخطوة كبداية لتطوير شامل في منظومة العمل الإداري داخل النقابة ومنها التطوير التكنولوجي، بما يليق بنقابة الصحفيين العريقة التي تأسست عام 1941.

وتم توثيق حساب النقابة الرسمي على فيس بوك وإنستجرام، وجارِ توثيق حساب تويتر.

وهذه روابط الحسابات:

🔹 فيس بوك 
‏https://www.facebook.com/EJS1941

🔹 إنستجرام
‏https://www.instagram.com/EJS.1941

🔹 تويتر
‏https://twitter.com/EJS1941

نقيب الصحفيين 
#خالد_البلشي

 

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