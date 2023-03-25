عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمعت 195 ألف دولار.. مفاجأة صادمة في واقعة "المليونيرة الشحاتة"| تفاصيل

المليونيرة الشحاتة
المليونيرة الشحاتة

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا يكشف تفاصيل واقعة "المليونيرة الشحاتة"، تناولت فيه أبرز ما جاء في اعترافات المتسولة بعد إلقاء القبض عليها.

وأوضح التقرير أن هناك اعترافات صادمة لمتسولة انتشرت مقاطعها بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي واشتهرت باسم "المليونيرة المتسولة"، عقب إلقاء القبض عليها بتهمة التسول واستجداء المارة في عدد من المناطق بالقاهرة.

 195 ألف دولار

وأشار التقرير إلى أن المتهمة اعترفت بجمع 6 ملايين جنيه أي نحو 195 ألف دولار من مواطنين عن طريق النصب والتسول متخذة عدة شوارع بأحياء راقية مسرحا لمزاولة نشاطها غير المشروع، مؤكده ارتدائها النقاب لتتخفى عن أعين المواطنين.

وتابع التقرير أن المتهمة قامت بعمليات احتيال سابقة ومحكوم عليها في 35 قضية نصب، فيما لم يتم الكشف عن مصير الأموال التي عثر عليها بحوزتها.

 

 

المليونيرة الشحاتة قضية نصب مواقع التواصل الاجتماعي التسول المتسولة المليونيرة المتسولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيهًا مرة واحدة|هزة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن ثالث أيام رمضان

كيلو البط بـ70 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم

رسميا.. الهلال السوداني يطالب الكاف بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي

ضرب راسها بالأرض .. جريمة قتل أمريكي لزوجته المصرية تنتهي بعقوبة رادعة

4 حالات لطرد المستأجر وورثته من الوحدات السكنية بـ قانون الإيجار القديم|تفاصيل

شوبير يعلن صدمة مدوية لثلاثي الزمالك من أجل عيون المدرب الجديد

نزلت 25 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن لأول مرة منذ شهور

بعد الأمطار الرعدية والتقلبات الجوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ 6 أيام المقبلة| منخفض سوداني

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الصحة السعودية حول هذا الأمر

دخل سنوي ثابت من الحكومة للأسرة.. الشروط والأحكام

دعاء يوم 3 من رمضان يغير حياتك في أقل من ساعة.. علي جمعة: اغتنموه

زيارة جديدة لمدير الطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيا

مصدر أمنى يكشف حقيقة التعدى على مؤذن أمام مسجد بالإسكندرية

حضور محدود.. مفاجأة في جنازة أبلة فضيلة|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين للقوات البحرية

تحذير عاجل من أستخدام هذه الأدوية لعلاج آلام الظهر.. تفاصيل

لو بتعاني الحموضة بعد الفطار .. 4 عصائر طبيعية تخلصك منها

حلويات مضان| طريقة عمل ليالي لبنان بمذاق لايقاوم

فيديو

تامر حسنى يطرح كليب أغنية رمضان كريم

شيخ الحارة يكشف علاقة رانيا يوسف العاطفية مع لاعب كرة شهير.. فيديوجراف

تحذير عاجل.. ذروة الأمطار الرعدية والسيول اليوم| فيديو

هبوط جديد .. أسعار الذهب عيار 21 و18 اليوم السبت 25 مارس 2023..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ