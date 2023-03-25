جمعت 195 ألف دولار.. مفاجأة صادمة في واقعة "المليونيرة الشحاتة"| تفاصيل

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا يكشف تفاصيل واقعة "المليونيرة الشحاتة"، تناولت فيه أبرز ما جاء في اعترافات المتسولة بعد إلقاء القبض عليها.

وأوضح التقرير أن هناك اعترافات صادمة لمتسولة انتشرت مقاطعها بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي واشتهرت باسم "المليونيرة المتسولة"، عقب إلقاء القبض عليها بتهمة التسول واستجداء المارة في عدد من المناطق بالقاهرة.

195 ألف دولار

وأشار التقرير إلى أن المتهمة اعترفت بجمع 6 ملايين جنيه أي نحو 195 ألف دولار من مواطنين عن طريق النصب والتسول متخذة عدة شوارع بأحياء راقية مسرحا لمزاولة نشاطها غير المشروع، مؤكده ارتدائها النقاب لتتخفى عن أعين المواطنين.

وتابع التقرير أن المتهمة قامت بعمليات احتيال سابقة ومحكوم عليها في 35 قضية نصب، فيما لم يتم الكشف عن مصير الأموال التي عثر عليها بحوزتها.