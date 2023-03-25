أعلى معدل تحديث.. زلزال قادم في أسواق الهواتف مع الإعلان عن ROG Phone 7

تطلق شركة Asus هواتفها الرائدة المخصصة للألعاب Asus ROG Phone 7 في 14 أبريل المقبل في حدث كبير تحت شعار “For Those Who Dare” “ لأولئك الذين يجرأون”، حيث تعتبر مجموعة الهواتف واحدة من ضمن سلاسل الهواتف المميزة التي ستهبط إلى الأسواق العالمية قريبا.

ومن المقرر أن تشمل سلسلة هواتف Asus ROG Phone 7 ثلاثة طرز رئيسية هي : ROG Phone 7 و ROG Phone 7D و ROG Phone 7 Ultimate ، مع عدد من المواصفات القياسية التي ستجعلها تقلب موازين الأسواق وعالم الهواتف الذكية، بحسب موقع Pocket-lint .



وستأتي سلسلة هواتف Asus ROG Phone 7 بشاشة من نوع AMOLED، قياس 8.1 بوصة، وبدقة 1080 × 2448 بكسل، تدعم معدلات تحديث متغيرة تدعم حتى 165 هرتز في الثانية وهي أعلى معدلات تحديث، مع حماية بطبقة قوية من زجاج Gorilla Glass Victus، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وستحتوي سلسلة Asus ROG Phone 7 على بطارية أطلق عليها "بطارية الوحش" سعة 6000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط، ويحتوي الجهاز على منفذي شحن من نوع USB-C، مع نظام التشغيل Android 13 .

وستعمل سلسلة Asus ROG Phone 7 بمعالج من نوع Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 الجيل الثاني ، من شركة كوالكوم ، والتي تعد من أفضل المعالجات الحالية، مع بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 12 و 16 جيجابايت، من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 و 512 جيجابايت، من نوع UFS 3.1 .