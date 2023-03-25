بلاش ملابس صيفية.. الأرصاد: نشهد فترة تقلبات جوية حادة| فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ما حدث خلال الـ 24 ساعة الماضية بالنسبة لحالة الطقس في مصر؛ هو أمر طبيعي.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر 2”،: "هذه الفترة من العام هي فترة التقلبات الجوية الحادة، خاصة في النصف الأول من فصل الربيع".

لا ترتدوا الملابس الصيفية

أشارت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الساعات المقبلة ستشهد تحسنا في الأحوال الجوية، حيث ستنحصر فرص تساقط الأمطار.

وحذرت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس، قائلة: "بلاش ملابس صيفية حاليا".