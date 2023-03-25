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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفيوم تشارك في "ساعة الأرض" للتوعية بخطورة الإستهلاك المفرط للطاقة

ميادين وشوارع الفيوم
ميادين وشوارع الفيوم مظلمة

أعلن  الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم أن المحافظة قامت مساء اليوم السبت، بمشاركة دول العالم في الحدث البيئي العالمي فيما يعرف بساعة الأرض، لدعم مشاركة مصر لدول العالم في أكبر حركة شعبية في العالم في مجال البيئة، بالتنسيق مع وزارة البيئة، وذلك بإطفاء الإنارة الخارجية وغير الضرورية في عدد من المنشآت الحكومية والسياحية والشوارع والميادين بالمحافظة.

وأضاف محافظ الفيوم، أن المشاركة في ساعة الأرض يعد إحدى آليات دمج الأفراد في التصدى لتغير المناخ وتسخير القوة الجماعية لملايين الأفراد حول العالم لتسليط الضوء على قضية المناخ، لافتاً إلى أن هذا الحدث يرمز لتوجيه رسالة قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

جدير بالذكر، أن دول العالم تحتفل في السبت الأخير من شهر مارس من كل عام بـ "ساعة الأرض"، بإطفاء الإضاءة في أشهر المعالم السياحية في كل دولة من الساعة الثامنة والنصف مساء، حتي الساعة التاسعة والنصف مساء، ولمدة 60 دقيقة، بهدف توحيد شعوب العالم للفت الانتباه عن مخاطر ظاهرة تغير المناخ، وتم اختيار السبت الأخير من شهر مارس كل عام، لقربه من موعد الاعتدال الرّبيعي، أيّ تساوي الليل والنّهار، لضمان مشاركة معظم مدن العالم في وقت متقارب من الليل في هذه المدن، حيث تنتقل ساعة الأرض عبر المناطق الزمنية على التوالي.

وتعد المبادرة العالمية "ساعة الأرض"  حدثٌ عالمي سَنوي ينظمه الصندوق العالمى للطبيعة، وقد بدأت مصر مشاركتها في ساعة الأرض عام 2009 لتنضم الى مصاف 88 دولة و4000 مدينة و929 معلم من المعالم الشهيرة حول العالم أطفأت أنوارها فى ساعة الأرض، وذلك تضامناً مع كوكب الأرض لحمايته من آثار تغير المناخ والتكيف معها ، وتعد مصر من أوائل الدول العربية التى شاركت فى المبادرة ، وقد وصل عدد المشاركين حول العالم إلى أكثر من 3,5 مليار شخص.

 

محافظ الفيوم يتابع أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بكافة المراكز

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الفيوم اخبار الفيوم ساعة الأرض الحدث العالمي المنشآت الحكومية

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