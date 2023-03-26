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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة زلزلت كورنيش سوهاج الغربي.. تجديد حبس عامل شرع في قتل ترزي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس عامل في نهاية الثلاثينات من عمره، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بالاعتداء على ترزي في العشرينات من العُمر؛ ما أدى إلى إصابته بجرح طعني نافذ أسفل الصدر من الناحية اليُسرى، أعلى كورنيش سوهاج الغربي، دائرة قسم شرطة أول محافظة سوهاج.

 

أصيب ترزي في منتصف العقد الثالث من العُمر، بجرح طعني نافذ أسفل الصدر من الناحية اليُسرى، على يدي عامل، حيث تعدى عليه بواسطة سلاح أبيض؛ بسبب خلافات مالية قائمة فيما بينهما، دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي مفادها وصول المدعو (مصطفى ف ا- 25 عامًا- ترزي- ويقيم بدائرة مركز سوهاج)، مصاب بجرح طعني أسفل الصدر من الناحية اليُسرى.

 

وبالإنتقال والفحص وبسؤال والده المدعو (فوزي ا ع- 46 عامًا- عامل- ويقيم بذات الناحية)، اتهم المدعو (فراج م ف- 38 عامًا- عامل- ويقيم دائرة القسم)، بالاعتداء على نجله بسلاح أبيض، أثناء وجودهما بشارع كورنيش النيل الغربي، دائرة القسم، وإحداث إصابته المُشار إليها؛ بسبب خلافات مالية قائمة فيما بينهما.

 

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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