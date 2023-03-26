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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يرسل الدفعة الأخيرة من مستحقات جروس

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن مسؤولي النادي، أرسلوا الدفعة الأخيرة من مستحقات المدير الفني السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك.

وأشار المصدر إلى أن مسؤولي القلعة البيضاء حرصوا على إرسال الدفعة الأخيرة من مستحقات السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للأبيض خلال الأيام القليلة الماضية.


واتفق نادي الزمالك مع المدير الفني السويسري على جدولة مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء في وقت سابق، بعدما حصل كريستيان جروس على حكم من قبل الاتحاد الدولي بأحقيته في الحصول على 700 ألف دولار من نادي الزمالك.

وأنهى مسؤولو القلعة البيضاء سداد كافة المستحقات الخاصة بالمدير الفني بعد الالتزام بالجدولة التي تم الاتفاق عليها، وذلك للالتزام بالاتفاق المبرم وعدم توقيع  أي عقوبة محتملة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره البنك الأهلي في دور الـ16 من كأس الرابطة المصرية مساء اليوم، الأحد في التاسعة والربع.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأبيض عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة البنك الأهلي في دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة، المقر اليوم الأحد باستاد المقاولون العرب.

قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي
وتضم قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد نديم.

خط الدفاع : عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - محمود شبانة - مصطفى الزناري - عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيف جعفر - محمد حسام "بيسو" -سيد عبد الله "نيمار" - عبد الله محمد - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد بلحاج - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه.

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