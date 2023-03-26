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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اليوم.. المنتخب الأوليمبى يسعى لضمان بطاقة التأهل لأمم إفريقيا

صدى البلد

 عرض برنامج صباح الخير يامصر المذاع على القناة  الأولى المصرية  مجموعة من أهم الأخبار المحلية والرياضية وكان أهمها  ؛ أن اليوم  تقام مباراة المنتخب الأوليمبي المباراة.

 وخاض المنتخب الأوليمبي أول مرة  له أمس الأول على الملعب الفراتي فور وصول البعثة إلى زامبيا.

وكانت مباراة  الذهاب أقيمت بالدفاع الجوي  وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين  ويكفي منتخب مصر الأوليمبي التعادل أو الخسارة بفارق هدف وحيد لضمان التأهل   لبطولة إفريقيا تحت 23 عامًا التي تستضيفها المغرب  اليوم في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت زامبيا.

 

الدفاع الجوي منتخب مصر أمم أفريقيا المنتخب الاوليمبى بطولة افريقيا

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