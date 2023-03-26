‎صدمة لـ المدخنين في نهار رمضان.. مفاجأة مدوية عن السجائر الشعبية

عرضت "العربية"، تقريرا تحت عنوان "صدمة للمدخنين في نهار رمضان.. قفزة قوية في أسعار السجائر الشعبية".

وأوضح التقرير ، أن صدمة قوية للمدخنين أعلنت عنها الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، عقب قرارها برفع أسعار كل منتجاتها من السجائر، بمقدار جنيهين إلى 3 جنيهات في العلبة الواحدة.

وأشار التقرير، إلى أن الشركة بررت الزيادة الجديدة بأن هدفها استيعاب آثار ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتغيرات سعر الصرف محليًّا.

وتابع التقرير، أن الزيادات شملت عددًا كبيرًا من الأصناف، من الشعبية الرائجة بين أغلب المستهلكين، ووصل سعر "كليوباترا بوكس" و"كليوباترا سوبر" و"كليوباترا كينج" وش"مونديال" بأنواعها الثلاثة وبوسطن وبلمونت إلى 24 جنيهًا، وزاد سعر كليوباترا كينج سايز إلى 23 جنيهًا بدلًا من 20.50 جنيه، وبلغ سعر فايسروي وبال مال إلى 33 جنيهًا.