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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

‎صدمة لـ المدخنين في نهار رمضان.. مفاجأة مدوية عن السجائر الشعبية

السجائر
السجائر

عرضت "العربية"، تقريرا تحت عنوان "صدمة للمدخنين في نهار رمضان.. قفزة قوية في أسعار السجائر الشعبية".

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الشرقية للدخان تعلن زيادة أسعار السجائر والمعسل| تفاصيل

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تفاصيل حظر السجائر الإلكترونية في الجامعات والأماكن العامة.. مقترح

وأوضح التقرير ، أن صدمة قوية للمدخنين أعلنت عنها الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، عقب قرارها برفع أسعار كل منتجاتها من السجائر، بمقدار جنيهين إلى 3 جنيهات في العلبة الواحدة.

وأشار التقرير، إلى أن الشركة بررت الزيادة الجديدة بأن هدفها استيعاب آثار ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتغيرات سعر الصرف محليًّا.

وتابع التقرير، أن الزيادات شملت عددًا كبيرًا من الأصناف، من الشعبية الرائجة بين أغلب المستهلكين، ووصل سعر "كليوباترا بوكس" و"كليوباترا سوبر" و"كليوباترا كينج" وش"مونديال" بأنواعها الثلاثة وبوسطن وبلمونت إلى 24 جنيهًا، وزاد سعر كليوباترا كينج سايز إلى 23 جنيهًا بدلًا من 20.50 جنيه، وبلغ سعر فايسروي وبال مال إلى 33 جنيهًا.

 

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