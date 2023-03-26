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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الشرقية للدخان توضح أسباب زيادة أسعار السجائر والمعسل

هاني أمان العضو المنتدب
هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية

أعلنت الشركة الشرقية "ايسترن كومبانى"، زيادة أسعار كافة منتجاتها من السجائر والسيجار والمعسل ودخان البيبه والشعر بقيمة تتراوح بين 2 و3 جنيه ابتداءً من أمس السبت.

ومن جانبه، كشف هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية (ايسترن كومبانى)، عن العديد من التحديات التي تواجهها الشركة منذ فترة طويلة، وأن الارتفاع المتزايد والمستمر لكافة مدخلات الإنتاج، والمواد الخام الخاصة بصناعة التبغ أدى إلى زيادة أسعار المنتجات.

وأرجع “أمان”، في تصريحات صحفية اليوم، قرار الشركة برفع أسعار المنتجات الذي جاء بعد دراسة طويلة، لمواجهة تغير بنود التكلفة والتي ترتبط بسعر الصرف، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس على الضرائب التي تقوم الشركة بدفعها.

تابع “جارٍ حاليا العمل على دراسة الأثر المالي والضريبي للزيادة الأخيرة، خاصة أن الشركة الشرقية مدرجة في البورصة المصرية ويتم التعامل على سهمها”.

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الشرقية للدخان تعلن زيادة أسعار السجائر والمعسل| تفاصيل

يشار إلي أن الشركة الشرقية (ايسترن كومبانى) رفعت كافة منتجاتها من السجائر والسيجار والمعسل ودخان البيبه والشعر  وذلك عقب اعتماد مجلس إدارة الشركة لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر المستهلك وتقديمها إلى قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية، ليتم العمل بالأسعار الجديدة اعتبارا من السبت 25 مارس 2023، وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

أسعار السجائر الجديدة

وتراوحت الزيادة الجديدة للسجائر ما بين جنيهين الى 3 جنيهات للعلبة، ليصبح سعر (بوكس 10) 15 جنيها، كليوباترا كينج سايز 23 جنيه، كليوباترا سوفت كوين 24 جنيه، بوسطن/بلومنت 24 جنيه، كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان) 24 جنيه، كليوباترا سوبر إلى 24 جنيه، مونديال (أحمر/أرزق/سيلفر) 24 جنيه، ومونديال سويتش (منتول/بلوبيري) 24 جنيه، كليوباترا بلاك 24 جنيه، وماتوسيان سوبر 24 جنيه، وفايسروي/بال مال 33 جنيه.

 

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