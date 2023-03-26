عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

زوجة أمام قاضي الأسرة: اكتشفت خيانة زوجي من مرض تناسلي أصابني |تفاصيل

صدى البلد

شهدت محكمة الأسرة بالإسكندرية، واقعة غريبة، خلال نظر إحدى دوائرها قضية طلاق للضرر، مقامة من زوجة تتهم زوجها بخيانته لها أكثر من مرة . 

أكدت  الزوجة "م. ن" للقاضي، أن زوجها خانها، وأن دليلها لخيانته، ليس عبر ضبطه متلبسا ، واعترافه لها أو من خلال التسجيلات الصوتية ، وإنما ما يؤكد صحة اتهامها له بالخيانة، تلك التقارير الطبية التي بيديها .

وقدمت الزوجة كافة التقارير الطبية للمحكمة، طالبة بإجراء الكشف الطبي عليها والتأكد من صحة اتهامها لزوجها بخيانتها لها والحكم بتطليقها للضرر منه. 

زوجي أصابني بمرض تناسلي 

القصة كما روتها الزوجة، بدأت عندما حدثت مشاكل كثيرة بينها وبين زوجها بسبب كثرة سهراته خارج المنزل، وعدم اهتمامه بالبيت، حيث حاولت الزوجة إصلاح زوجها، الذي أدمن شرب الكحوليات و المواد المخدرة. 

وقالت  الزوجة، " فقدت الأمل في إصلاح زوجي  وإعادته للطريق المستقيم، لذلك قررت تركه في غيبوبته، والاهتمام ببيتي  واولادي" . 

وتابعت " شعرت بتعب شديد في منطقة الرحم، ذهبت للطبيبة، التي  اخبرتني أنني مصابة بمرض تناسلي" هربس". 

وأضافت الزوجة، أن المفاجأة التي أخبرتني بها الطبيبة، أن هذا المرض انتقل من زوجي الي، وأنه غالبا ما يصيب الزوجة عبر الزوج، بسبب إقامته علاقة مع سيدة أخرى، ويكون ذلك عبر الاتصال الجنسي مع شخص آخر. 

وتابعت الزوجة "تحمست لكلام الطبيبة، وواجهت زوجي، الذي أنكر إقامته علاقة مع أي سيدة غيري". 

وأشارت الزوجة "حضرت للمحكمة لطلب الطلاق للضرر من هذا الزوج الخاين، وانا  مستعده لإجراء كافة التحاليل الطبية التي تثبت أن زوجي  سبب إصابتي بهذا المرض، الذي ينتقل في كثير من الأحيان من الزوج للزوجة بسبب تعدد العلاقة مع أكثر من سيدة ". 

بعد سماع الزوجة.. قررت المحكمة إحالة الزوجة للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها.. والتأجيل لحين ورود تقرير الطب الشرعي". 

 

محكمة الاسرة الطلاق للضرر الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العملية فتحت.. تعاطف الجمهور مع محمد فؤاد بعد مقلب رامز جلال

خانها مع مرات أخوه.. سوهاجية تنتقم من زوجها بطريقة سينمائية.. تفاصيل

مرتضى منصور يخرج من محبسه اليوم

بعد مقلب رامز جلال.. أحمد مكى وشيماء سيف ومى كساب يسخرون من ياسمين عز

الشلن بـ 40 ألف جنيه| ابحث عن هذه العملات.. واعرف أماكن بيعها

أخبار الأهلي| الخطيب ينهي صفقة جديدة.. ونفاد تذاكر أفريقيا.. و«كاف» يصدم الهلال

عاجل| أول تعليق من وزير الدفاع الإسرائيلي بعد إقالته

الشرقية للدخان تعلن زيادة أسعار السجائر والمعسل| تفاصيل

ترشيحاتنا

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين بيراميدز وإنبي

غدا.. لاعب كرة قدم شهير أمام محكمة الأسرة بسبب قضية «إثبات نسب»

نتنياهو تجاوز الخط الأحمر.. بيان مشترك للمعارضة الإسرائيلية بشأن إقالة وزير الدفاع

أنا آسف.. مؤدي المهرجانات أبو ليلة يعتذر على الهواء لهذا السبب

خصم 70% على سعر هيونداي توسان 2023 .. تفاصيل

قنصل إسرائيل في نيويورك يتقدم باستقالته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنفيذ حكم قضائى عليها.. صور وضعت شيرين عبد الوهاب فى مرمى الانتقادات

الكتيبة 101 الحلقة 4.. السيطرة على محطة كهرباء سيناء بعد هجوم الإرهابيين

حسن الخاتمة|وفاة معتمرة مصرية أمام الكعبة وزوجها ينعيها بكلمات مؤثرة

مسلسل ستهم الحلقة 4.. روجينا ترفع قضية على جهاد سعد للمطالبة بميراثها

فيديو

محمد رجب عملها بلوك ولوسي قالتلها مبحبكيش.. تفاصيل حياة مي سليم الخاصة.. فيديوجراف

رد صادم من مى عمر على تعاونها مع غادة عبد الرازق

مماليك لابسين أديداس في سره الباتع وكُشك يفضح رشيد.. أخطاء المسلسلات عرض مستمر.. فيديوجراف

أسعار الذهب اليوم الأحد بعد التغيرات الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

اﻟﻤﺰﻳﺪ