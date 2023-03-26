زوجة أمام قاضي الأسرة: اكتشفت خيانة زوجي من مرض تناسلي أصابني |تفاصيل

شهدت محكمة الأسرة بالإسكندرية، واقعة غريبة، خلال نظر إحدى دوائرها قضية طلاق للضرر، مقامة من زوجة تتهم زوجها بخيانته لها أكثر من مرة .

أكدت الزوجة "م. ن" للقاضي، أن زوجها خانها، وأن دليلها لخيانته، ليس عبر ضبطه متلبسا ، واعترافه لها أو من خلال التسجيلات الصوتية ، وإنما ما يؤكد صحة اتهامها له بالخيانة، تلك التقارير الطبية التي بيديها .

وقدمت الزوجة كافة التقارير الطبية للمحكمة، طالبة بإجراء الكشف الطبي عليها والتأكد من صحة اتهامها لزوجها بخيانتها لها والحكم بتطليقها للضرر منه.

زوجي أصابني بمرض تناسلي

القصة كما روتها الزوجة، بدأت عندما حدثت مشاكل كثيرة بينها وبين زوجها بسبب كثرة سهراته خارج المنزل، وعدم اهتمامه بالبيت، حيث حاولت الزوجة إصلاح زوجها، الذي أدمن شرب الكحوليات و المواد المخدرة.

وقالت الزوجة، " فقدت الأمل في إصلاح زوجي وإعادته للطريق المستقيم، لذلك قررت تركه في غيبوبته، والاهتمام ببيتي واولادي" .

وتابعت " شعرت بتعب شديد في منطقة الرحم، ذهبت للطبيبة، التي اخبرتني أنني مصابة بمرض تناسلي" هربس".

وأضافت الزوجة، أن المفاجأة التي أخبرتني بها الطبيبة، أن هذا المرض انتقل من زوجي الي، وأنه غالبا ما يصيب الزوجة عبر الزوج، بسبب إقامته علاقة مع سيدة أخرى، ويكون ذلك عبر الاتصال الجنسي مع شخص آخر.

وتابعت الزوجة "تحمست لكلام الطبيبة، وواجهت زوجي، الذي أنكر إقامته علاقة مع أي سيدة غيري".

وأشارت الزوجة "حضرت للمحكمة لطلب الطلاق للضرر من هذا الزوج الخاين، وانا مستعده لإجراء كافة التحاليل الطبية التي تثبت أن زوجي سبب إصابتي بهذا المرض، الذي ينتقل في كثير من الأحيان من الزوج للزوجة بسبب تعدد العلاقة مع أكثر من سيدة ".

بعد سماع الزوجة.. قررت المحكمة إحالة الزوجة للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها.. والتأجيل لحين ورود تقرير الطب الشرعي".