«القسوة بتتقابل بقسوة».. شيماء سيف تتحدث عن علاقتها بوالدها

حلت الفنانة شيماء سيف، ضيفة على برنامج "أنا والقناع"، المذاع على قناة "الحياة"، من تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، وتحدثت خلال اللقاء عن حياتها الشخصية والمهنية.

وتحدثت شيماء سيف، عن علاقتها بعائلتها، قائلة: “علاقتي قوية بعائلتي وشقيقاتي”، مضيفة: "عندي أخت مابتحبش تظهر على السوشيال ميديا.. ولما نزلت صورنا في فرحي؛ قالتلي محدش يعرف إنك أختي".

واسترسلت: "هي طيبة، أو وعايزة تبقى بعيدة عن جو السوشيال ميديا"، مضيفة: "خرَّجت والدي، ولغيت تواجده؛ تعاطفا مع والدتي".

وأكملت: "دايما بقول: القسوة بتتقابل بقسوة.. وأنا مش ملاك"، مؤكدة أنها "شخصية عنيدة للغاية ولا تسامح".