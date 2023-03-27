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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء اليوم الاثنين

شهدت أسعار الحديد ارتفاعات علي مدار الأسبوع الماضي ليصل للمستهلك بنحو 40 ألف جنيه للطن بعد الزيادات الأخيرة ، فيما استقر سعر الأسمنت.


وينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت  في مصر، اليوم الإثنين 27 مارس 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري.


ونستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الاثنين على النحو التالي:

 

سجل سعر حديد عز اليوم الإثنين 39000جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الإثنين عند 39000جنيها للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الإثنين 38800جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الإثنين 38800جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الإثنين 38500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الإثنين 38500جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المصريين اليوم الإثنين 38500جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الإثنين نحو 38000جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الإثنين نحو 38000جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشري اليوم الإثنين نحو 38500جنيه للطن الواحد


بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الإثنين نحو 38000جنيه للطن الواحد

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 26-3-2023

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 25 مارس 2023


أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الاثنين:


وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1950جنيه لطن المسلح .

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1920جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم الاثنين 1900جنيه للطن .


وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم الاثنين 1920جنيه للطن.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل  اليوم الاثنين 1868 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الاثنين 1880جنيه للطن.


بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الاثنين عند 1930جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الاثنين 1975جنيها للطن.

وسجل أسمنت لافارج اليوم الاثنين 1890جنيها للطن.


وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الإثنين  1870جنيها للطن.

 

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

 

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