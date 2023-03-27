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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

2100 وجبة يوميا.. إليكم خريطة موائد فرحة رمضان في سوهاج

موائد فرحة رمضان
موائد فرحة رمضان في سوهاج

نظم التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية فعاليات موائد فرحة رمضان، بعدد من مراكز محافظة سوهاج؛ من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين تحت خط الفقر، والذين يحتاجون إلى الرعاية الاجتماعية والاقتصادية.

 

ليتم توزيع 2100 وجبة إفطار يوميًا، طوال أيام شهر رمضان المُبارك، على الأسر الأولى بالرعاية؛ ضمن فعاليات موائد فرحة رمضان، والتي تتضمن "توعية- إفطار- حفل- مسابقات ذات هدايا قيمة"، ويعرض لكم موقع صدى البلد نصيب كل مركز من مراكز محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، من وجبات إفطار موائد فرحة رمضان.

 

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خريطة موائد فرحة رمضان بسوهاج

  • يتم تقديم 600 وجبة يوميًا بمركز ومدينة سوهاج.
  • يتم تقديم 250 وجبة يوميًا بكل من المراكز الأتية:" البلينا- المراغة- طهطا- جرجا- دار السلام"، وخاصة قريتي فزارة بالمراغة ونزلة عمارة بطهطا.

 

ومن الجدير بالذكر أن تلك الموائد في إطار برتوكول التعاون المُشترك بين وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

 

وكان قد شدد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، على التنسيق بين التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية؛ من أجل تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل أي معوقات؛ لخروج الموائد بالشكل اللائق للأسر الأكثر احتياجًا في محافظة سوهاج.

 

وذلك على أن تُقام موائد فرحة رمضان داخل خيمة مُعدة ومُجهزة بكل مركز من المراكز المُستهدفة، على أن يتم توصيل الوجبات إلى المنازل لذوي الإعاقة، وكبار السن، قبيل أذان المغرب بوقت مناسب حتى يستعد كل منهم ويُعد سفرته الشهية من وجبات إفطار موائد فرحة رمضان.

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