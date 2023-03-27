يؤثر على الرؤية.. السعودية تحذر مواطنيها من الطقس

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودية اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة على منطقة نجران.

و حدوث نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول، مع شبه انعدام في الرؤية على مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، يدمة .



وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة العاشرة مساءً.

حالة الطقس في السعودية

وقال المركز في بيان نشرته وكالة أنباء السعودية "واس": "توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران".