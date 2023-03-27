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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رويترز: نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسوريا قد يلتقون بموسكو في إبريل

صدى البلد

نقلت وكالة الإعلام الروسية،  يوم الاثنين، عن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف القول إن نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسوريا قد يجرون مشاورات في موسكو مطلع أبريل، حسبما أفادت رويترز.

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وفي سياق آخر أفادت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الاثنين، نقلا عن مندوب موسكو الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي من المحتمل القيام بزيارة في المستقبل القريب، حسبما أفادت رويترز.

وقد أعلن جروسي يوم السبت الماضي أنه سيزور محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا هذا الأسبوع لتقييم الوضع الخطير هناك، جاء ذلك بعد تصريحات بوتين بشأن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا.

وقالت وكالة الإعلام الروسية، إن ممثل روسيا الدائم ميخائيل أوليانوف قال ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تعتزم دعوة جروسي لموسكو في المستقبل القريب إن ذلك “أمر واقعي جدا”.

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