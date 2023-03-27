تراجع حذر في أسعار الذهب اليوم الاثنين .. واستقرار الدولار

قدمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري تغطية خاصة حول آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار حيث تستقر أسعار الدولار الأمريكي للأسبوع الثاني علي التوالي في البنوك العاملة بمصر ، ووفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي المصرى نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع .

أما في بنكي الأهلي ومصر سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك الأهلي ،مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع .

وجاء أعلى سعر للشراء اليوم الاثنين في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 30.95 جنيه للشراء، وسجل نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى

نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع، في بنوك (الأهلى المتحد،التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري،الإسكندرية،فيصل الإسلامى،المصرف العربي الدولي،ميد بنك،الامارات دبي الوطني،المصري للتنمية الصادرات،قطر الوطني QNB ،المصرف المتحد.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو