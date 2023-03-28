حقيقة تنظيم طلاب تمريض القاهرة لاحتفال تخرج دفعة الفرقة الرابعة هذا العام



أعلن اتحاد طلبة كلية التمريض جامعة القاهرة عن إخلاء مسئوليته عن تنظيم حفل فان داي، وذلك لأن الحفل يخالف القيم المجتمعية والدينية.



وأوضح اتحاد طلاب تمريض القاهرة، أنه يعلن إخلاء مسئوليته عن تنظيم فان داي للدفعة 56 والمسمى بـ الفان داي لدفعة 2019 - 2023، وذلك لأنه يقام به أنشطة وفعاليات لا تتناسب مع قيمة الدين والمكانة العلمية.



ووعد اتحاد طلب كلية التمريض جامعة القاهرة، بتنظيم حفل تخرج (فان داي)، غير الذي يتم الإعلان عن تنظيمه وانه سوف يكون من تنظيم الإتحاد وسيليق بالطلاب وتحت أنظار الكلية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ايمانا بمدي أهمية ذلك اليوم للطلاب وأولياء الأمور.

جامعة القاهرة

وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اعتماد مستشفى المعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد 500 500 كمستشفى خضراء بتقييم من "المستوى الذهبي"، كأول مستشفى في مصر في مرافق الرعاية الصحية يحصل على هذه الشهادة في "مرحلة التصميم"، طبقًا لنظام التقييم الخاص بمتطلبات الدليل الإرشادي لتصميم المستشفيات والمنشآت الصحية الخضراء، الصادر عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة.



وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن التقييم اشتمل على عدة مجالات منها: متطلبات الموقع المستدام، وكفاءة استخدام الطاقة، والمياه، والمواد والموارد، وجودة البيئة الداخلية وخلق بيئة استشفائية، ومجال الإدارة والتشغيل، والتجديد والابتكار والإبداع.