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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفد من صندوق النقد الدولي يزور إثيوبيا.. اعرف السبب

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن مسؤولين من الصندوق يزورون إثيوبيا هذا الأسبوع بهدف الانتهاء من أمور فنية للإعداد لبرنامج محتمل يدعمه صندوق النقد الدولي في الدولة الواقعة بشرق أفريقيا.

وأضاف المتحدث وفق رويترز أن الصندوق تلقى طلبا من السلطات الإثيوبية للحصول على مساعدات مالية لدعم إصلاحاتها الاقتصادية مشيرا إلى أن البلد واجه صدمات عديدة من بينها الجفاف وجائحة كوفيد-19 والصراعات الداخلية وعواقب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتابع: "سيدعم أي برنامج محتمل برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي الذي تنفذه السلطات ويساعد إثيوبيا على إحلال الاستقرار في اقتصادها حتى تستطيع مواجهة تحدياتها الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية وتوفير الوظائف والحد من الفقر".

وأشار المتحدث إلى أن المناقشات الفنية التي تجري هذا الأسبوع تأتي بعد مناقشات مستمرة بين الصندوق والسلطات الإثيوبية بخصوص أفضل السبل لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية.

وأفادت بلومبرج، التي كانت أول من نشر نبأ زيارة فريق صندوق النقد الدولي لإثيوبيا، بأن من المتوقع أن يمكث مسؤولو المقرض العالمي عشرة أيام هناك.

 

جائحة كوفيد-19 برنامج الاصلاح الاقتصادي الإصلاح الاقتصادى صندوق النقد الدولى إفريقيا اثيوبيا

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