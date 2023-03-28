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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التصريح بدفن جثمان تلميذ غرق بمصرف ري في سوهاج

صدى البلد

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان تلميذ في نهاية العقد الأول من العُمر، كان قد لقي مصرعه غرقًا داخل مصرف مياه لري الأرض الزراعية، بناحية أولاد طوق دائرة مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده غرق طفل داخل مصرف مياه ناحية اولاد طوق بدائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبين غرق الطفل "مراد ح ا ع- 7 سنوات- تلميذ- ويقيم بذات الناحية"، داخل مصرف ري قطعة أرض زراعية، وبسؤال والده المدعو "حسام ا ع- 32 عامًا- سائق- ويقيم بذات الناحية"، أفاد بأنه أثناء لهو نجله سقط بمصرف مياه لري الأرض الزراعية المجاورة للمنزل؛ ما نتج عنه وفاته في الحال.

وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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