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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المالية تكشف عن مفاجأة وحزمة تحسين الأجور والعلاوات للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفاد تقرير لقناة "العربية"، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة صرف حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة، التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا، سيتم بدء صرف مرتبات هؤلاء العاملين بالزيادات الجديدة؛ اعتبارًا من ١٣ أبريل المقبل أي قبل حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد.

 

واكد التقرير، ان حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة مؤخرا لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات تبلغ تكلفتها السنوية ١٥٠ مليار جنيه منها ٩٥ مليار جنيه لزيادة الحد الأدنى للأجور، وقيمة معاشات تكافل وكرامة، و٥٥ مليار جنيه لزيادة المعاشات.

 

وأوضح التقرير، أن تكلفة تعجيل صرف الزيادات الجديدة اعتبارًا من أبريل حتى يونيو ٢٠٢٣ تبلغ ٤٠ مليار جنيه.

 

كما تضمنت هذه الحزمة علاوة دورية بنسبة ٨٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا و١٥٪ علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا، وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع ٣٠٠ جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٤٠٠ جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و٥٠٠ جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.

 

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