منتخب مصر يتطلع لفك العقدة أمام مالاوي خارج الأرض بتصفيات أمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، لخوض مواجهة مهمة عندما يحل ضيفا على مالاوي، في الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الـ4 من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ويتطلع منتخب مصر لكسر عقدة مالاوي، حيث لم يسبق للفراعنة الفوز في مالاوي من قبل طوال تاريخ مواجهات الفريقين.

ويستهدف منتخب مصر التأهل لكأس الأمم الإفريقية من أجل الفوز باللقب الغائب منذ عام 2010، حيث تأهل الفراعنة إلى النهائي في 2017 بالجابون وخسر أمام الكاميرون 2-1، وفي 2022 بالكاميرون وخسر أمام السنغال بركلات الترجيح.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا

منتخب غينيا بقيادة مدربه كابا دياوارا معه 9 نقاط في صدارة الترتيب، يليه منتخب مصر في المركز الثاني برصيد ٦ نقاط، ثم مالاوي ثالثا برصيد ٣ نقاط، بينما يحتل منتخب إثيوبيا المركز الأخير برصيد 3 نقاط أيضا.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على مالاوي مساء الجمعة الماضية، بنتيجة 2-0، سجلهما محمد صلاح وعمر مرموش، وذلك في مباراة الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

واختتم منتخب مصر تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب مالاوي، حيث إنطلق مران منتخب مصر في الثالثة عصرًا بتوقيت مصر و مالاوي ، شارك في المران جميع اللاعبين ال٢٤ المتواجدين في قائمة الفريق.

وحضر مران المنتخب سفير مصر في مالاوي محمد الشريف برفقة الأستاذ خالد الدرندلي رئيس البعثة و نائب رئيس اتحاد الكرة و الكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة.