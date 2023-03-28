لوحة اختفت من 100 عام تعود للظهور من جديد.. ما قصتها ؟

بعد اختفاء دام لما يزيد عن 90 عاما، عادت لوحة “رينوار” للظهور من جديد، رغم أن أنها شوهدت للمرة الأخيرة في عام 1930.

ووفقا لصحيفة “ذي آرت نيوز بيبر” ستعرض لوحة “رينوار” التي كانت مملوكة من قبل تاجر التحف "أمبرواز فولارد" لبيع مقابل مبلغ مبدأي يقدر بـ 650 ألف يورو في مزاد باريس.

وتم بيع اللوحة من قبل فولارد في عام 1930 ولم يتم عرضها للجمهور من قبل، ولا يُعرف سوى القليل عن هوية جليسة الأطفال الت يتم رسمها، على الرغم من أن الخبراء يعتقدون أنها ليست من خيال رينوار بل هي شخصية حقيقية.

قصة لوحة اختفت من عام 1930

ترجع الصورة إلى الفنان الانطباعي الفرنسي “بيير أوجست رينوار”، وكانت مملوكة من قبل تاجر التحف أمبرواز فولارد، ليقرر أخيرا التخلي عنها، وتظهر من جديد في في دار المزادات في باريس في 20 أبريل بتكلفة تقديرية تتراوح بين 450.000 و 650.000 يورو.

يرجع تاريخ اللوحة إلى عام 1895، ثم باعها فولارد في عام 1930 لكن لم يتم عرضها أبدا، على الرغم من أن اللوحة لم تكن مفقودة أو غير معروفة تمامًا.

لكن رغم ذلك تم ذكها في Vollard لعام 1918 Tableaux، Pastels & Dessins de Pierre-Auguste Renoir . يقول بيير ألبان فينكوانت ، رئيس قسم الانطباعية والحديثة: "اعتقدنا أنها قد تكون أصغر".

وتابع: "كنا نتوقع حجمها بحجم 10 سم × 15 سم ، تماشيًا مع الأعمال التي انتهى بها المطاف في أيدينا مؤخرًا لأوجست، ولكنها في الواقع 40 سم × 27 سم لذا فهي ليست كبيرة ولا صغيرة ".

يعد رينوار هو الفنان الانطباعي الوحيد الذي استخدم البورتريه كمصدر للدخل. كان الرعاة والمصرفيون ، من بين عملاء آخرين ، يكلفونه بتخليد صورة زوجاتهم وأطفالهم ، مع العلم أنه لن يكون لهم رأي في الأمر.

كتبت المنسقة الفنية “آن ديستل” في عام 1993: "هذا هو عدد اللوحات التي أصبحت أعمالًا لرينوار قبل أي شيء آخر وأحيانًا على حساب عارضاتها".

وبحلول تسعينيات القرن التاسع عشر، أصبح رينوار مشهورا وكان يتمتع بحرية اختيار الذين يرسمهم، ومن بينهم أبناؤه بيير (مواليد 1885) وجان (مواليد 1894) ومعظمهم كلود ، المعروف أيضًا باسم كوكو (مواليد 1901). صور عائلته أو لوحات النوع بما في ذلك الأطفال وأولياء أمورهم.

أما بالنسبة لهوية السيدة في صورة أوجست، فلا يُعرف سوى القليل، ويقول الخبير الفني: “لا نعرف ما إذا كانت اللوحة تصور صبيًا أم فتاة - فقد يكون له شعر طويل ولا يكفي لتحديد نوعه. لكننا لا نعتقد أنها من نسج خالص من خيال رينوار”.