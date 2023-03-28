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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إجابة ثعبانية.. مدرب صن داونز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي معه لخلافة كولر

رولاني موكوينا
رولاني موكوينا

رفض رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، إعطاء إجابة قاطعة حول حقيقة مفاوضات النادي الأهلي معه، لتولي تدريب الفريق الأول، خلفا للسويسري مارسيل كولر.

كانت صحفية “Soccer Laduma” الجنوب أفريقية، أكدت مؤخرا أن الأهلي والوداد استفسرا عن وضع رولاني موكوينا مع صن داونز.

وقال موكوينا، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "في اللحظة الحالية أنا لا أتحدث عن هذا، أنا لا أتابع مواقع التواصل الاجتماعي وأركز  فقط مع صن داونز وأحاول أن أسعد الجماهير".

وأضاف: "أنا ممتن جدا لعائلة موتسيبي “المالكة لنادي صن داونز” وسعيد جدا بالفريق والدعم الذي أتلقاه من النادي، وكل الظروف مهيأة للفوز بالمباريات، وهذا هو الشيء الأهم بالنسبة لي في الوقت الحالي".

ويتواجد صن داونز في المجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، بجانب الأهلي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وضمن صن داونز التأهل إلى الدور ربع النهائي، بينما يتنافس الأهلي والهلال السوداني على البطاقة الثانية.

ترتيب المجموعة الثانية

صن داونز الجنوب أفريقي: 11 نقطة.
الهلال السوداني: 10 نقاط.
الأهلي المصري: 7 نقاط. 
القطن الكاميروني: 0 نقاط.

صن داونز الأهلى كولر موكوينا النادي الأهلي

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