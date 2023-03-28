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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلق على عقد الولايات المتحدة مؤتمر "قمة من أجل الديموقراطية"

المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الثلاثاء، على عقد "الولايات المتحدة" القمة من أجل الديمقراطية وقالت إنها ليست سوى مظهر من مظاهر الممارسات الاستعمارية الجديدة لواشنطن ، حيث تسعى القمة إلى إضفاء الشرعية على أدوات السيطرة الأمريكية.

وقالت زاخاروفا: " إن ما يسمى بـ قمة الديمقراطية هو تعبير واضح عن الممارسات الاستعمارية الجديدة في السياسة الخارجية الأمريكية، وخلف جهود تنظيم القمة الرغبة في تحديث وإضفاء الشرعية على الأدوات الأمريكية للرقابة الخارجية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مما يجبر الجميع على رؤية العالم من منظور النظام القائم على القواعد الذي تم الترويج له لخدمة المصالح العالمية لواشنطن"، بحسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأشارت زاخاروفا في تعليقها فيما يتعلق بـ قمة الديمقراطية التي نظمتها الولايات المتحدة في من يوم 28 إلى يوم 30 من شهر مارس الجاري  بحجة دعم الديمقراطية في العالم.

ووفقًا لزخاروفا ، فإن القمة تدور حول تشكيل منصة أيديولوجية لمحاربة تلك الدول التي تصنفها النخبة السياسية الأمريكية على أنها أنظمة استبدادية ، وفي مقدمتها روسيا والصين. 

وشددت زاخاروفا على أن واشنطن تحاول تقوية المجتمع الغربي وإحضار خصومه إلى جانبها تحت شعار محاربة الأنظمة الاستبدادية.

وأضافت زاخاروفا: "قررت الولايات المتحدة عقد جلسات مواضيعية في المنتديات الإقليمية وتعيين الدول المشاركة في الرئاسة للتظاهر بأن قمتها الديمقراطية الزائفة عالمية. وفي الوقت نفسه ، فإن العملية برمتها يسيطر عليها إما الأمريكيون أنفسهم أو المنظمات غير الحكومية الكبيرة".

وأشارت زاخاروفا إلى أن هذه المنظمات غير الحكومية تشرف على امتثال الدول الأعضاء للالتزامات التي تعهدت بها ، ومن الواضح أنها لا تعرف شيئًا عن مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول على أساس النظام العالمي للأمم المتحدة.

وأكدت زاخاروفا أنها تأسف لقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالمشاركة في مثل هذا المشهد الذي لا يستحق، ومن الصعب أن توقع من المنظمين الأمريكيين لـ القمة من أجل الديمقراطية ، وكذلك من شركائهم الأيديولوجيين ، أي شيء بخلاف النفاق الغريب وسط نزعة الخلاص الديمقراطية وبالتأكيد التصريحات المعادية لروسيا في سياق الحكم الأوكراني أزمة، لا سيما بالنظر إلى أن لهجة القمة سيحددها ممثل كوميدي سابق في إشارة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، ووصفته بالرئيس نظام نازي مجرم ينتهك عمداً جميع القيم الديمقراطية في بلاده وأكدت أن دعوة مثل هؤلاء الأشخاص للمشاركة في الحدث تظهر بوضوح مدى بعد الأمريكيين عن هدفهم المعلن المتمثل في تعزيز القيم الديمقراطية.

وكما أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ، فإن موسكو تعارض فرض الديمقراطية الأمريكية باعتبارها 'الطريقة الوحيدة المعصومة'.

وأشارت زاخاروفا أيضًا إلى أن نظامًا عالميًا متعدد الأقطاب في العلاقات الدولية يتم تشكيله بنشاط بمساعدة الأغلبية العالمية. 

واختتمت زاخاروفا بالقول: "يجب ألا ينخرط المشاركون المسؤولون في الاتصالات الدولية في الدمقرطة والانقسام، ويجب على الولايات المتحدة وحلفائها العودة إلى الامتثال لمعايير القانون الدولي والمشاركة في تهيئة الظروف للتعايش السلمي والتعاون المتبادل المنفعة".

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