تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 15804 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 2718 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 18758 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 6521 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2794 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 4165 نقطة.