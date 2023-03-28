درجات الحرارة تصل لـ 12 .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن الأحوال الجوية اليوم وغدا في نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان مع بيان من هيئة الأرصاد الجوية بدرجات الحرارة .

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قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: إن بداية من اليوم سيكون الطقس مستقرا ودافئا وسترتفع درجات الحرارة حوالي درجتين عن الأمس وستكون درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 26 درجة نهارا لأننا نتأثر بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية مما يساعد على زيادة ساعات سطوع الشمس وبالتالي سيزيد إحساسنا بالدفء على أغلب المناطق وستكون الأجواء حارة على جنوب البلاد .

وأضافت منار غام أن ساعات الليل ستكون درجات الحرارة حوالي 10 درجات منوهة إلى أنه لا يجب الانخداع بفترات الدفء ساعات الليل دائما ما تتسم بالبرودة ؛ مضيفة أنه بداية من غد الأربعاء سيكون هناك انخفاض بدرجات الحرارة وسنتأثر بكتل هوائية قادمة من أوروبا مع نشاط للرياح قد تؤثر على حركة الملاحة البحرية للبحر المتوسط.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية؛ أن هذه الفترة تتسم بالتذبذب في درجات الحرارة ولذلك ننصح بعدم ارتداء الملابس الصيفية إلا نهاية شهر إبريل؛ مضيفة أن هناك فرصا لسقوط الأمطار على المناطق الشمالية وستقل في المحافظات الداخلية لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.