أفضل أداء.. شوبير يعلق علي مباراة مصر ومالاوي

علق الإعلامي أحمد شوبير، علي أداء لاعبي منتخب مصر الأول لكرة القدم في الشوط الأول أمام مالاوي في المباراة المقامة حاليا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب شوبير: “افضل اداء لمنتخب مصر خارج ملعبه منذ فترة طويلة في أقل من 25 ق 3 اهداف اجمل من بعض لطارق حامد ومرموش وصلاح يارب نستمر علي كده”.

وأحرز محمد صلاح الهدف الثالث لمنتخب مصر في مرمى مالاوي، في المباراة التي تقام على ملعب بينجو الدولي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا 2023، لتصبح النتيجة 3-0 لصالح الفراعنة.

جاء الهدف من تسديدة قوية من محمد صلاح من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 20، بعد أسيست رائع من مصطفى محمد.

كان طارق حامد تقدم لمنتخب مصر بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة، بينما أضاف عمر مرموش هدف الفراعنة الثاني في الدقيقة 16.

وبدأ منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمد هانى وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى فى الدفاع، وطارق حامد ومحمود حمادة وزيزو فى الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.