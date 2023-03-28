مسلسل علاقة مشروعة.. مليون مشاهدة لفيديو رد فعل ياسر جلال بعد طلب مي عمر

تصدر مسلسل علاقة مشروعة، والنجم ياسر جلال مؤشرات البحث علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وحقق فيديو طلب مي عمر “بثينة”، من عمرو والذي يجسد دوره النجم ياسر جلال مليون مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكان قد تفاعل الجمهور مع النجم ياسر جلال، بعد عرض من مسلسله الجديد «علاقة مشروعة» الذي يقدمه عبر شاشات شبكة تليفزيون الحياة وقناة دي إم سي.



تدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

المسلسل بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى وميمي جمال ومراد مكرم ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي.