محاكمة موسكو.. تحرك عاجل من أمريكا ضد روسيا

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها تؤيد دعوات المطالبة بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة روسيا على جريمة العدوان ضد أوكرانيا، وهي فكرة طرحها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد إنشاء محكمة خاصة لجريمة العدوان ضد أوكرانيا كمحكمة دولية متجذرة في النظام القضائي الأوكراني وتتضمن عناصر دولية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الولايات المتحدة توقفت عن تبادل المعلومات بشأن مخزونها النووي مع روسيا بعد أن هددتنا بنفس الأمر.

وقال البنتاجون، في بيان له اليوم، إنه تم إبلاغ روسيا أمس رسميا أن واشنطن لن تتبادل معها معلومات بشأن مخزوننا النووي، لافته إلى أن روسيا توقفت عن إرسال أي إخطارات لنا بشأن نشاطها النووي منذ أمس.

وكانت قد أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، بأن الولايات المتحدة قررت أنها لن تشارك روسيا أي بيانات عن قواتها النووية.

وأوضحت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن أبلغت موسكو أنها لن تبادلها بيانات عن قواتها النووية الاستراتيجية.