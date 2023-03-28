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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد آثار القاهرة يكشف نظام امتحانات الميدتيرم.. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، عن نظام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميد تيرم".

 

وأوضح رجب في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن امتحانات الميد تيرم تنطلق يوم الاثنين 1 أبريل، وتكون مدة الامتحان ساعة واحدة فقط، إلى أن يتم إجراء الامتحانات في موعد المحاضرة.

 

وأشار عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، إلى أن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميد تيرم" للعام الجامعي الحالي 2022 - 2023، ستكون في ورق مختوم من الكنترول ويستلمها دكتور أستاذ المادة، مضيفا أن تم إيضا تجهيز صالات مجهزة لعقد امتحانات الميدترم .

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جامعة القاهرة 

أعلن التصنيف الإنجليزي "كيو إس" العالمي للتخصصات لعام 2023 (QS Quaquarelli Symonds)، قائمة أفضل الجامعات والتخصصات على مستوى العالم، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تعد أقوى الجامعات المصرية بفارق كبير، إذ تشارك في التصنيف بـ27 تخصصًا، أي أكثر من ضعفي عدد التخصصات المدرجة في التصنيف لأقرب منافسيها محلياً.

 

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن التصنيف الإنجليزي وضع برنامج هندسة البترول ضمن أفضل 50 تخصصا على مستوى العالم حيث يحتل المرتبة الـ40 على مستوى العالم، وهو أفضل التخصصات أداءً وأعلاها ترتيبًا في كافة التخصصات المصرية، مشيرًا إلى أن التقدم الكبير جاء بفضل التحسن في معياري "السمعة الأكاديمية" لجامعة القاهرة و"سمعة صاحب العمل" حسب تصريح المصنف.

 

وأشار الدكتور الخشت، إلى النجاح في اختراق حاجز أفضل 50 جامعة وتواجد 4 تخصصات ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى التخصصات على مستوى العالم وهو ما أعددنا له في الخطة الاستراتيجية للجامعة تحقيقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على التواجد ضمن أفضل 100 جامعة والآن نجني ثمار هذا المجهود الذي استمر لسنوات، حيث جاء برنامج الطب البيطري في فئة المراكز 51-70 وهو ثاني أعلى تصنيف في التخصصات المصرية، إلى جانب طب الأسنان والذي جاء في المرتبة بين أفضل 51-80 على مستوى العالم، والصيدلة وعلوم الأدوية والذي جاء في المرتبة 85 عالميًا.

الدكتور أحمد رجب كلية الاثار جامعة القاهرة امتحانات منتصف الفصل الدراسي

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