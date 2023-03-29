عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النواب: تخصيص الرئيس مليار جنيه لقوائم الانتظار انحياز كبير للرعاية الصحية

الدكتور محمد الوحش
الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب

اعتبر الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام صندوق تحيا مصر بتخصيص مليار جنيه لدعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة بمثابة انحياز كبير لتقديم الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين من محدودى الدخل وغير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عليهم ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة لاسيما والاسهام في الحفاظ على نفس معدلات الأداء بها لإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

كما اعتبر " الوحش " فى بيان له أصدره اليوم أن هذا الاتجاه من الرئيس السيسى يرسخ مبدأ التكافل المجتمعى فى أروع صوره مناشداُ رجال الاعمال والقادرين فى الاستمرار فى تبرعاتهم لصالح صندوق تحيا مصر الذى اصبح واحداً من اهم المؤسسات فى تقديم خدماته المالية المتعددة للمواطنين من غير القادرين فى فى مختلف المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها مؤكداً الأهمية الكبيرة لتلك المبادرة للمصريين، من خلال تخفيف التكدس فى المستشفيات، والحصول على خدمة طبية مجانية بالكامل وبأفضل جودة وبالأخص للتدخلات الطبية الحرجة، حيث نجحت منذ انطلاقها في يوليو عام 2018 في إجراء نحو مليون و621 ألف عملية جراحية، فضلا عن الاهتمام بتدريب كوادر بشرية قادرة في كل المحافظات لتقديم كل الخدمات الطبية بمستوى متميز وتفعيل منظومة إلكترونية موحدة تربط بين الجهات المُصدرة لقرارات العلاج.

ووجه الدكتور. محمد الوحش التحية والتقدير للرئيس السيسى الذى أرسى قاعدة تمتع جميع المواطنين وفى مقدمتهم محدودى الدخل وغير القادرين بالرعاية الصحية وجعلها حقاً رئيسياً من حقوق الانسان ، مشيراً الى أن الواقع أكد للرأى العام المصرى أن الرئيس عمل على مدار ال 9 سنوات الماضية على تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين وتسخير كافة الإمكانيات لتحسين المنظومة وتغييرها للأفضل بإطلاق العديد من المبادرات الصحية وفى مقدمتها إطلاق المبادرات الرئاسية المختلفة والمتنوعة تحت مظلة " 100 مليون صحة" والعمل على رفع كفاءة البنية التحتية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات اللازمة.

كما أشاد الدكتور محمد الوحش بالحرص الحقيقى من الرئيس السيسى على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لتشجيع القطاع الطبى الخاص للمساهمة مع القطاع الطبى الحكومى فى تقديم الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين مشيراً الى ان أكبر دليل على ذلك حرص الحكومة بصفة عامة والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان على مشاركة القطاع الطبى الخاص فى تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل.

الرئيس عبد الفتاح السيسي صندوق تحيا مصر قوائم الانتظار رجال الأعمال المستشفيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار لهذه الأسباب.. تراجع سعر الفراخ البيضاء 40 جنيها اليوم الأربعاء

مش قادر يتكلم.. تطور مفاجئ بشأن حالة الخطيب الصحية

وانت مغمض.. شوبير يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

العاصفة بدأت.. الأرصاد الجوية تطالب المواطنين الابتعاد عن هذه الأماكن اليوم وغد

سقوط لـ الدولار.. تحذيرات من ضربة اقتصادية عالمية وانهيار عملاق قادم

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة| شاهد

20 ألف جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن 7 رمضان

أمطار بهذه المناطق يومي الأربعاء والخميس .. تحذير عاجل للمواطنين

ترشيحاتنا

سعر شيري تيجو 8 برو 2023 العائلية بمصر

احمى رصيدك في البنك.. تطبيقات خطيرة تسرق أموال مستخدمي أندرويد وآيفون

أسعار صرف العملات.. الدولار بـ30.83 جنيه والدينار يتخطى الـ100

بيان عاجل من الخارجية الصينية بشأن زيارة رئيسة تايون للولايات المتحدة

عيار 21 يفاجئ المشترين.. أسعارالذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 29-3-2023

زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب العاصمة الأفغانية كابول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فطارك عندنا.. صينية البطاطس بالفراخ بطعم مميز وأرز مبهر والحلو قطايف

سرق الموتوسيكل من قدام البيت.. كاميرا مراقبة تفضح حرامي السويس|شاهد

أول كأس عالم للجدات في جنوب أفريقيا.. اللاعبات أعماراهن 55 عاما فأكثر

أضرار السهر في ليل رمضان.. الوفاة ستكون النتيجة

فيديو

المادة 24..ماذا طلب الهلال السوداني من الكاف في مباراة الأهلي المصيرية/ فيديوجراف

طلبت الطلاق على الهواء.. تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته بسبب كلب| فيديوجراف

الفراخ رخصت 60 جنيها وطرح لحوم بأسعار منخفضة بهذه الأماكن| شاهد

الكوكب الأحمر يظهر في السماء.. فهل يحدث زلزال؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ