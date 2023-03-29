النواب: تخصيص الرئيس مليار جنيه لقوائم الانتظار انحياز كبير للرعاية الصحية

اعتبر الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام صندوق تحيا مصر بتخصيص مليار جنيه لدعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة بمثابة انحياز كبير لتقديم الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين من محدودى الدخل وغير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عليهم ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة لاسيما والاسهام في الحفاظ على نفس معدلات الأداء بها لإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

كما اعتبر " الوحش " فى بيان له أصدره اليوم أن هذا الاتجاه من الرئيس السيسى يرسخ مبدأ التكافل المجتمعى فى أروع صوره مناشداُ رجال الاعمال والقادرين فى الاستمرار فى تبرعاتهم لصالح صندوق تحيا مصر الذى اصبح واحداً من اهم المؤسسات فى تقديم خدماته المالية المتعددة للمواطنين من غير القادرين فى فى مختلف المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها مؤكداً الأهمية الكبيرة لتلك المبادرة للمصريين، من خلال تخفيف التكدس فى المستشفيات، والحصول على خدمة طبية مجانية بالكامل وبأفضل جودة وبالأخص للتدخلات الطبية الحرجة، حيث نجحت منذ انطلاقها في يوليو عام 2018 في إجراء نحو مليون و621 ألف عملية جراحية، فضلا عن الاهتمام بتدريب كوادر بشرية قادرة في كل المحافظات لتقديم كل الخدمات الطبية بمستوى متميز وتفعيل منظومة إلكترونية موحدة تربط بين الجهات المُصدرة لقرارات العلاج.

ووجه الدكتور. محمد الوحش التحية والتقدير للرئيس السيسى الذى أرسى قاعدة تمتع جميع المواطنين وفى مقدمتهم محدودى الدخل وغير القادرين بالرعاية الصحية وجعلها حقاً رئيسياً من حقوق الانسان ، مشيراً الى أن الواقع أكد للرأى العام المصرى أن الرئيس عمل على مدار ال 9 سنوات الماضية على تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين وتسخير كافة الإمكانيات لتحسين المنظومة وتغييرها للأفضل بإطلاق العديد من المبادرات الصحية وفى مقدمتها إطلاق المبادرات الرئاسية المختلفة والمتنوعة تحت مظلة " 100 مليون صحة" والعمل على رفع كفاءة البنية التحتية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات اللازمة.

كما أشاد الدكتور محمد الوحش بالحرص الحقيقى من الرئيس السيسى على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لتشجيع القطاع الطبى الخاص للمساهمة مع القطاع الطبى الحكومى فى تقديم الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين مشيراً الى ان أكبر دليل على ذلك حرص الحكومة بصفة عامة والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان على مشاركة القطاع الطبى الخاص فى تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل.