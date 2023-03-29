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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد هجومه على المقلب| طبيب محمد فؤاد يتراجع عن منشوره لهذا السبب

محمد فؤاد ورامز جلال
محمد فؤاد ورامز جلال

تصدر الفنان محمد فؤاد الترند ومنصات التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن حل ضيفًا ببرنامج “رامز نيفر إند” الذي يُعرض في هذا الموسم الرمضاني، وسبب هذا التصدر ليس المقلب؛ ولكن صحة محمد فؤاد، والتي سببت قلقا للكثيرين، لأنه في بداية الحلقة قال إنه خضع لعملية تكميم معدة، ومن خلال تقرير عرضته فضائية العربية نستعرض لكم التفاصيل.
 

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تدني أخلاق ولا مسئولية.. طبيب محمد فؤاد يفتح النار على رامز جلال

انتهى بنزيف


وكان المقلب داخل غرفة الغسالة، فمجرد دخول محمد فؤاد بدأ الدوران وكأنه داخل غسالة حقيقية، وانتهى المقلب بـ محمد فؤاد على الأرض وهو يتفقد الجرح، والذي يبدو كأنه انتهى بنزيف.

وتم تداول صور ومقاطع من داخل المقطع، والذي أثار غضب الكثيرين ووصفه “بغير الإنساني” وكان من بينهم طبيب الفنان محمد فؤاد.

وشن الطبيب أسامة طه هجومًا على مقلب رامز جلال من خلال منشور عبّر فيه عن استيائه مما حدث، حيث وصف ما حدث بالخطير وجريمة شنعاء، وأنه كان من الممكن أن يخسر الفنان محمد فؤاد حياته، لأن العملية التي تم أجراها كانت تصحيح لعملية سبقتها بـ 10 سنوات، والتي تتطلب حذر في التعامل مع الجرح.

وقال نصًا عبر منشوره على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك: “كيف تدنت الأخلاق لمستوى اللامسئولية في سبيل إسعاد جمهور ليس سعيدًا بما حدث”.

 

طبيبه يتراجع

وتفاجأ الجمهور باختفاء البوست من صفحة الطبيب، والذي أوضح خلال تصريح إعلامي أنه حول البوست للأصدقاء فقط، لأنه طبيب ولا يحب الإزعاج، كما تواصل معه الفنان محمد فؤاد وأكد له أنه بصحة جيدة.

محمد فؤاد رامز نيفر اند رامز جلال مقلب رامز جلال توك شو صدى البلد

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