بتصميم استثنائي.. 5 هواتف فريدة من نوعها في العالم

تحتل العلامات التجارية الصينية حاليا ثلاث مراكز ضمن قائمة أفضل 5 علامات تجارية للـ هواتف المحمولة في العالم، من حيث الحصة السوقية تحتل كل من شاومي Xiaomi وأوبو OPPO وفيفو Vivo، صدارة هذه المراكز الخمسة الأولى.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، يمتاز سوق الهواتف الصيني بتقديم مجموعة رائعة ومختلفة من الهواتف المحمولة التي تكتسح الأسواق العالمية، وذلك نظرا لأن إحدى المشكلات الموجودة في سوق الهواتف المحمولة العالمية هي تجانس المنتج، مما يعني أن ملحقاتهم الداخلية وحتى المواصفات التي تقدمها متماثلين.

ومع اذدهار سوق الهواتف الصيني، أصبح متوفر الآن مجموعة متنوعة من طرازات الهواتف المحمولة، وذلك بسبب سلسلة تصنيع واسعة النطاق ومتقدمة للغاية، والتي بذل فيها المصنعون الكثير من الجهد في التصميم واللون ومواد البناء للتمييز بين تصميم الهواتف الذكية التقليدية، لذلك سنستعرض لك فيما يلي أفضل الهواتف الفريدة التي انتشرت في السوق في الآونة الأخيرة.

أبرز هواتف فريدة من نوعها في العالم

1. هاتف Meizu Zero:

تدعم معظم الهواتف الرائدة في السوق ميزة مقاومة الغبار والماء وفقا لمعيار IP68، ومع ذلك، فقد تم تصنيع هاتف المحمول كجهاز مغلق بالكامل، مما يميزه عن باقي الأجهزة بالسوق التي تدعم نفس الميزة، حيث قدمت العلامة التجارية الصينية ميزو هاتف فريد من نوعه، تطلق عليها اسم Meizu Zero.

ويتميز تصميم هاتف Meizu Zero، بعدم وجود ثقوب فالهاتف ليس لديه فجوات في هيكله على الإطلاق، ويتم شحنه عبر تقنية الشحن اللاسلكي فقط، وذلك بالإضافة إلى عدم وجود فتحات لمكبرات الصوت، حيث ينقل هذا الهاتف الصوت عبر تقنية فريدة للشاشة الصوتية. تم تحويل الأزرار الفعلية أيضا إلى أزرار جانبية افتراضية، كما استبدالت الشركة أيضا فتحة بطاقة SIM، بالشريحة الالكترونية المدمجة داخل اللوحة الأم للهاتف eSIM.

Meizu Zero

2. هاتف شاومي Xiaomi Mi MIX Alpha:

طورت شركة شاومي هاتف محمول فريد من نوعه أطلقت عليه اسم Xiaomi Mi MIX Alpha، يبلغ سعره حوالي 2904 دولارات، ومع ذلك، لم تطلق شاومي هذا الجهاز بشكل رسمي ولم تقم بإزالته من متجرها الالكتروني.

ولمنافسة شركة سامسونج في سوق الهواتف القابلة للطي، طورت شاومي MIX Alpha، وهو هاتف محمول فريد يحيط به شاشة من جميع الجوانب، لا يحتوي الهاتف على جواف حانبية، ولكن هناك حواف علوية وسفلية رقيقة جدا، تحيط شاشة الهاتف بالجهة الخلفية من الجانبين، تغطي شاشة هذا الهاتف معظم اللوحة الخلفية، مما يترك شريطًا من السيراميك الرقيق فقط.

الشاشة هي عمليا كل ما تلمسه عند استخدام هذا الهاتف المحمول، وغالبا ما تكون الهواتف المحمولة غير قادرة على توفير هذه النوعية من تجربة الإمساك باللمس، كما استخدم هذا الهاتف نظام صورة مبتكر إلى حد ما ومستشعر بدقة 100 ميجابكسل، ومع ذلك، لم ير هاتف شاومي Xiaomi Mi MIX Alpha النور حتي الآن، ولن يتم تطرحه مستقبلا، ولكنه سيظل مفهوم جديد للهواتف الذكية.

Xiaomi Mi MIX Alpha

3. هاتف إل جي LG Wing:

قدمت شركة إل جي LG الكورية الجنوبية، عددا لا حصر له من المنتجات المميزة إلى السوق، للأسف، ومن بينها كان هاتف LG Wing أحد الطرازات الفريدة التي أنتجتها LG خلال السنوات الأخيرة، فقد تم إطلاق LG Wing في النصف الثاني من عام 2020، والذي يتميز بتصميم يتيح للشاشة الرئيسية الدوران حول مفصلها بحيث يظهر شاشة ثانوية أصغر تحت الشاشة الرئيسية.

ويتيح تصميم هاتف LG Wing للمستخدمين استخدامات مختلفة مثل مشاهدة فيديو على الشاشة الرئيسية واستخدام التطبيقات على الشاشة الثانوية في نفس الوقت، وقد طرحت LG هذا الهاتف الذي يتيح دوران الشاشة في نفس الوقت الذي طرحت فيه شاومي الهاتف القابل للطي MIX Alpha في حين أن سامسونج وهواوي قد طرحتا هواتف قابلة للطي.

ويأتي LG Wing بتصميم مقسم، النصف العلوي يعمل كمحور للجهاز، ويمكن دوران الشاشة الرئيسية 90 درجة لتكشف عن الشاشة الثانوية الموجودة أسفلها، تشكل الشاشتان في النهاية شكل حرف “T”، كما يمكن استخدام الشاشة الثانوية للتحكم في إعدادات الكاميرا في حين يستخدم الشاشة الرئيسية كعدسة الكاميرا، وكما يتميز هاتف LG Wing بوزن خفيف يبلغ 260 جراما، وهو أخف بمقدار 52 جراما من هاتف سامسونج الرائد Note 20 Ultra.

LG Wing

4. هاتف تكنو Phantom X2 Pro:

تمتلك شركة تكنو الصينية، هاتفا فريدا من نوعه تطلق عليه اسم Phantom X2 Pro، فهو يعد إنه أول هاتف محمول في العالم يحتوي على عدسة بورتريه قابلة للسحب بدقة 50 ميجابكسل، وهذه القدرة نادرة الوجود في معظم الهواتف الأخرى، حيث يمكن سحب العدسة الخلفية للبورتريه مثل عدسة الكاميرا، على عكس الهواتف المحمولة الفريدة الأخرى الثلاثة أعلاه، يتوفر هاتف Phantom X2 Pro في السوق.

Phantom X2 Pro

5. هاتف لينوفو Lenovo Legion Y90:

يتميز هاتف لينوفو Lenovo Legion Y90، بتصميم وحدات كاميرا خلفية مختلف، حيث يتميز بإعداد كاميرا جانبي، فقد زودته لينوفو بوحدة كاميرا على "الخصر"، أو ما يعرف بالإطار الجانبي للجهاز، فقد تم تصميم Legion Y90 كهاتف للألعاب مع مراعاة تجربة اللاعب عند حمل الهاتف بشكل أفقي، ونقلت لينوفو وحدة العدسة إلى مستوى أقل بكثير لأن معظم اللاعبين يحملون هواتفهم بشكل أفقي مما يساهم بشكل كبير في تعزيز تجربة اللعب للاعبين مع إجراء بث مباشر عبر الكاميرا دون الحاجة إلى تغيير وضعية الجهاز للوصول إلى الكاميرا.