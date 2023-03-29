ماتستناش المحصل.. ادفع فاتورة الكهرباء الكترونيا

سهلت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة إنجاز العديد من الخدمات الكترونيا للتسهيل على المواطنين ضمن استراتيجية ميكنة الخدمات المقدمة ومنها أنظمة السداد الإلكتروني لفواتير الكهرباء لرفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء والتسهيل على المشترك في سداد فاتورة الكهرباء دون انتظار المحصل .

ويستعرض صدى البلد لقرائه فيما يلى طرق دفع الفواتير الكترونيا ومنافذ شحن العداد مسبوق الدفع فى هذا التقرير ..

أولا : سداد فواتير الكهرباء اليكترونيا

1-الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).

2- 60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي)

3- 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.

4- 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الامارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store)

5- مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store)

6-تطبيق My Fawry علي الهاتف المحمول (App Store -Play Store) .

7- 10آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية

ثانيا : منافذ شحن العدادات مسبقة الدفع اليكترونيا

1- 1000 مركز شحن تابع لشركات توزيع الكهرباء.

2- 80 ألف نقطة شحن كروت المنتشرة على مستوى الجمهورية تابعة لفورى.

3- 60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي).