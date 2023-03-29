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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفاة الإعلامي سامح رجائي

الإعلامي سامح رجائي
الإعلامي سامح رجائي

توفي اليوم، الأربعاء، المذيع بالتلفزيون المصري، والإعلامي سامح رجائي، رئيس قناة النيل للأخبار وقطاع الأخبار وnile tv السابق.

ونعى عدد من عدد من زملاء الإعلامي سامح رجائي، زميلهم عبر منشورات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث أشاد الجميع بمسيرته المهنية الكبيرة، وتمنوا له الرحمة والمغفرة في تلك الأيام المباركة.

الإعلامي عمرو خليل، أبرز من نعى الراحل سامح رجائي قائلا: “توفى إلى رحمة الله تعالى الرجل الفاضل الإعلامي المحترم معلم الأجيال وصاحب الأفضال على كثيرين، أنا منهم، الرجل التقي النقي، الأستاذ سامح رجائى، رئيس قناة النيل للاخبار وقطاع الاخبار وnile tv السابق”.

وأضاف: “لم يكن مجرد معلم وموجه ومدير لنا في بداية الطرق، لكن كان أخا أكبر لا يبخل بنصيحة، وكان هو الناصح الأمين حتى في الأمور الخاصة، أرجو حضراتكم أن تتذكروا أستاذ سامح فى دعائكم اليوم بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته وأن يغسله بالماء والثلج والبرد، وأن يجعل الليلة هي أسعد لياليه وأن يبدله أهلا خيرًا من أهله ودارا خيرا من داره.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وبدأ سامح رجائي مشواره الإعلامي من خلال النشرات الإذاعية وتقديم البرامج على إذاعة الشرق الأوسط، ثم انتقل إلى قناة النيل للأخبار التي تولى رئاستها من مارس 2011 حتى 2013.

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