عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيجابيات فيتوريا.. المنتخب يحتاج نقطة لضمان التأهل لكأس الأمم الأفريقية

المنتخب المصري
المنتخب المصري

أكد أمير نبيل ناقد رياضي، أنّ منتخبنا الوطني لكرة القدم اقترب من التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، حيث يحتاج إلى نقطة واحدة فقط من المباراتين المقبلتين في التصفيات لضمان التأهل.

وأضاف نبيل خلال حواره برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، أن المدير الفني الجديد للفريق روي فيتوريا حقق 5 انتصارات مع المنتخب المصري وسجل 14 هدفا واستقبلت شباكه هدفا وحيدا.

وتابع الناقد الرياضي: "المباريات لم تكن ضد فرق قوية لذلك فإن أي حكم عليه حتى الآن من الصعب أن يكون موضوعيا أو منطقيا، ولكن هناك مقدمات تجعلنا مطمئنين لشكل الفريق مع روي فيتوريا، توقعنا تغييرات في التشكيل في مباراة الأمس عن المباراة السابقة التي حسمها منتخبنا ضد مالاوي بهدفين نظيفين لكن هذا لم يحدث، وحافظ المدير الفني البرتغالي على ثبات التشكيل دون أي تغيير".

وأوضح: "هناك بعض الأمور الإيجابية في أداء المنتخب المصري مع فيتوريا مثل الرغبة في حسم الأمور مبكرا، كل مباراة لها ظروفها، والأداء في مالاوي كان أفضل من المباراة في مصر، ففي مالاوي سجل منتخبنا 3 أهداف في 20 دقيقة، وكان الشوط الثاني أشبه بمباراة ودية.

أمير نبيل ناقد رياضى نهائيات كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الافريقية روي فيتوريا المنتخب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في دقائق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

انهيار لهذه الأسباب.. تراجع سعر الفراخ البيضاء 40 جنيها اليوم الأربعاء

وانت مغمض.. شوبير يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

20 ألف جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن 7 رمضان

أوامر الجن.. اعتداء دجال على طفلة أمام والدها لاستخراج الآثار| القصة الكاملة

أمطار بهذه المناطق يومي الأربعاء والخميس .. تحذير عاجل للمواطنين

هتعمل شهادة ولا وديعة.. إقبال كبير على بنكي الأهلي ومصر لصرف شهادة 18%| تفاصيل

كاف يصدم الأهلي بقرار عاجل قبل مواجهة الهلال السوداني

ترشيحاتنا

مواعيد صرف مرتبات الموظفين بالحكومة بالزيادات الجديدة قبل العيد ..التفاصيل

العراق.. قرار عاجل بشأن أقدم مرافقي صدام حسين

بالأسماء.. وفاة 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث مروع بالشرقية

الأعلى للآثار يوقع عقد مشروع ترميم وإنشاء سور دير القديس مارمينا العجايبي

موسكو تخطف الأشبال| أوكرانيا تطالب الروس بعدم تبني أطفال كييف المسروقين

لأول مرة.. أذربيجان تفتتح سفارتها في تل أبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 علامات واضحة.. كيف تفرق بين لحوم الأرانب والقطط

أنباء عن طلاق زوجين من مشاهير بوليوود

لمرضى القولون العصبي.. نصائح ذهبية لتجنب الانتفاخات وآلام المعدة في رمضان

بياخد الفضلات يحولها لرماد.. شاهد أول مرحاض بدون ماء

فيديو

فتحي عبدالوهاب يكشف حقيقة خناقة رانيا يوسف وكيف تاثر برحيل والدته/ فيديوجراف

مفاجأة في أسعار الدولار والذهب اليوم.. فيديو

هشام عاشور: نيللي كريم لو قالت عليا عبقري تمثيل الناس مش هتسيبها

اقتران القمر بالمريخ .. الكوكب الأحمر يظهر في السماء فهل يحدث زلزال؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ