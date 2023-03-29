إيجابيات فيتوريا.. المنتخب يحتاج نقطة لضمان التأهل لكأس الأمم الأفريقية

أكد أمير نبيل ناقد رياضي، أنّ منتخبنا الوطني لكرة القدم اقترب من التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، حيث يحتاج إلى نقطة واحدة فقط من المباراتين المقبلتين في التصفيات لضمان التأهل.

وأضاف نبيل خلال حواره برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، أن المدير الفني الجديد للفريق روي فيتوريا حقق 5 انتصارات مع المنتخب المصري وسجل 14 هدفا واستقبلت شباكه هدفا وحيدا.

وتابع الناقد الرياضي: "المباريات لم تكن ضد فرق قوية لذلك فإن أي حكم عليه حتى الآن من الصعب أن يكون موضوعيا أو منطقيا، ولكن هناك مقدمات تجعلنا مطمئنين لشكل الفريق مع روي فيتوريا، توقعنا تغييرات في التشكيل في مباراة الأمس عن المباراة السابقة التي حسمها منتخبنا ضد مالاوي بهدفين نظيفين لكن هذا لم يحدث، وحافظ المدير الفني البرتغالي على ثبات التشكيل دون أي تغيير".

وأوضح: "هناك بعض الأمور الإيجابية في أداء المنتخب المصري مع فيتوريا مثل الرغبة في حسم الأمور مبكرا، كل مباراة لها ظروفها، والأداء في مالاوي كان أفضل من المباراة في مصر، ففي مالاوي سجل منتخبنا 3 أهداف في 20 دقيقة، وكان الشوط الثاني أشبه بمباراة ودية.