أنا فرحانة فيها.. منه فضالي تسخر من إيمان العاصي لهذا السبب

سخرت الفنانة منه فضالي من إيمان العاصي بسبب حلقتها مع رامز جلال في برنامج المقالب رامز نيفر اند .

وكتبت منه فضالي من خلال حسابها الشخصي تويتر :" انا فرحانه في ايمان العاصي يا جماعه اخيرا حد حياخد بحقنا من دلال فتح الله برافو يا رامز والله ".

تألقت النجمة إيمان العاصي، في الحلقات الأولى من مسلسل “جعفر العمدة”؛ حيث تقدم واحدا من أقوى أدوارها الدرامية فى المسلسل، عبر شخصية "دلال"، زوجة "جعفر العمدة" محمد رمضان.

وظهرت “إيمان” في أفضل حالاتها الفنية، وتمكنت من تجسيد الشخصية بكل انفعالاتها وتحولاتها الدرامية؛ حيث تفقد جنينها بفعل فاعل، وتظل في حالة قلق بسبب هذا الموقف.

وأشاد جمهور السوشيال ميديا، بالنجمة إيمان العاصي، مؤكدين أنها تستحق لقب “أميرة الدراما”، حيث خلقت مباراة رائعة في الأداء بينها وبين النجم محمد رمضان، وبينها بين نجوم العمل (مي كساب ومنة فضالي وطارق النهري وهالة صدقي).

ونجح المخرج محمد سامي في توظيف “إيمان العاصي” في هذا الدور، والذي جاء مختلفا تماما عن أدوارها السابقة.