محافظ الفيوم ورئيس هيئة التنمية الصناعية يسلمان عقود الوحدات للمستفيدين

سلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، يرافقهما الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عقود المرحلة الأولى للوحدات الصناعية للمستفيدين، خلال الحفل الذي الذى تم تنظيمه بقاعة الاجتماعات بمقر جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، ثم تفقدا عدداً من الوحدات بالمجمع الصناعي على أرض الواقع بالمدينة نفسها، استمراراً لاحتفالات محافظة الفيوم بعيدها القومي.

جاء ذلك بحضور اللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لفروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وااللواء طارق جمال الدين محمد رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، والأستاذ محمد سلطان رئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والأستاذ أشرف درويش مدير فرع الجهاز بالفيوم، وعدد من المستفيدين بالوحدات الصناعية.

خلال كلمته بالحفل، هنأ محافظ الفيوم جميع الحضور بشهر رمضان الفضيل، معرباً عن سعادته بمشاركة المستفيدين بالوحدات الصناعية بالمجمع الصناعي بمدينة الفيوم الجديدة، فرحتهم بتسلم عقود وحداتهم، للبدء فى التصنيع والإنتاج، بما يفتح أبواباً جديدة للرزق ويوفر فرصاً متنوعة للعمل، مشيراً إلى أنه تابع بنفسه المجمع الصناعي منذ مراحله الإنشائية الأولى، والذي يأتي على مساحة 52 فداناً، مثمناً دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهودها المثمرة من خلال تعاونها البناء مع محافظة الفيوم، بما أسهم في سرعة الانتهاء من أعمال المجمع الصناعي، وطرح وحداته الصناعية أمام المستثمرين.

وأضاف المحافظ، أن مختلف دول العالم تسير على مسارين للتنمية الاقتصادية، المسار الأول: التوسع في الإنتاج الزراعي من خلال الميكنة الزراعية المتطورة والأساليب الحديثة للري، والمسار الثاني: التنمية الصناعية بداية من الصناعات الحرفية الصغيرة وصولاً للصناعات الثقيلة، كونهما مسارين من مسارات الضمانة الأكيدة للاستقرار الاقتصادي الممتد، مؤكداً أن كثير من الدول المتقدمة أخذت على عاتقها تنفيذ المشروعات الصناعية العملاقة بجانب الاهتمام بالقطاع الزراعي والعمل على تطويره، لافتاً إلى أهمية التوازن والتنسيق خلال العمل على هذين المسارين، مع الأخذ في الاعتبار دور المقومات الأساسية لنجاح كل مسار.

وأكد محافظ الفيوم، أن الدولة المصرية تقوم بدورها على الوجه الأكمل، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من خلال فتح مجالات متنوعة للمستثمرين، وتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمامهم للاستثمار الصناعي وغيره، من خلال الدور الفاعل والبناء للهيئة العامة للتنمية الصناعية، أو مركز تحديث الصناعة، بما يؤكد أن جميع قطاعات الدولة المصرية تعمل يداً بيد، وخير دليل على ذلك ما نشهده اليوم بالمجمع الصناعي بمدينة الفيوم الجديدة، والذى تم تنفيذه على أسس علمية ودراسات منهجية تبعاً لطبيعة المنطقة.

ومن جهته، قدم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الشكر لمحافظ الفيوم، على دعوته الكريمة لحضور حفل تسليم عقود المستفيدين بالمرحلة الأولى للوحدات الصناعية بالمجمع الصناعي بمدينة الفيوم الجديدة، بعدد 113 وحدة صناعية، بواقع 42 وحدة معدنية، و71 وحدة خرسانية، ضمن وحدات المجمع الذى يضم 576 وحدة صناعية بالمجمعات الخرسانية، و116 وحدة صناعية بالمجمعات المعدنية، والتى تشمل مجالات صناعية "هندسية، وكيماوية، ومستلزمات طبية، ودوائية، وغذائية، وغزل ونسيج، وكهربائية، وألكترونية، وتعبئة وتغليف النباتات الطبية والعطرية" بجانب ورش الحرف اليدوية.

وأضاف، أنه يوجد عدد 17 مجمعاً صناعياً على مستوى الجمهورية، تضم 5 ألاف وحدة صناعية وتلك المجمعات وفرت العديد من فرص العمل، وفتحت الباب أمام المستثمرين، من خلال منح 88 فرصة بمختلف مجالات الاستثمار، بما يمنح تنوع الفرص للاختيار، مؤكداً على استعداد الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتعاون البناء والمثمر مع مختلف الجهات مثل مركز تحديث الصناعة وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للتوسع فى المجمعات الصناعية، بما يساعد فى التوسع بالاستثمار الصناعي، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل للتعاون البناء مع محافظة الفيوم للارتقاء باستراتيجية التصنيع بمختلف المناطق الصناعية سواء بالمجمع الصناعي بالفيوم الجديدة، أو بمنطقة كوم أوشيم.

وتابع رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن محافظة الفيوم تمتلك مقومات متنوعة مما يجعلها أرضاً خصبة للاستثمار، من خلال طبيعتها الزراعية، وتوافر الأيدى العاملة الماهرة، وقربها من محافظات القاهرة والجيزة وبنى سويف، وشبكات الطرق، كما أن المجمع الصناعي بمدينة الفيوم الجديدة جاء بناء على رؤية واعية، وفكر جيد، لقربه من الطرق الرئيسية ووجود الميناء الجاف بالمدينة، والقرب من المنطقة السكنية، بما يخدم كبار الصناع وأصحاب الصناعات الصغيرة، مؤكداً على سرعة العمل بالفعل على أرض الواقع بالوحدات الصناعية التى تم تسليم عقودها، للبدء فى الإنتاج، والترتيب لتسليم عقود باقى الوحدات الصناعية خلال الأشهر القليلة القادمة.

وعقب ذلك سلم محافظ الفيوم ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عدداً من المستفيدين بوحدات المجمع الصناعي بمدينة الفيوم الجديدة، عقود وحداتهم الصناعية للبدء في العمل والإنتاج، ثم قاما بتفقد عدد من الوحدات بالمجمع الصناعي على أرض الواقع، واستمعا لعدد من مقترحات ومطالب المستفيدين بالوحدات الصناعية، وأكدا على سرعة دراستها والعمل على تلبيتها لإحداث تنمية صناعية حقيقية على أرض محافظة الفيوم.

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