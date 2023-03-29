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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. تعيين هزاع بن زايد وطحنون بن زايد نائبين لحاكم إمارة أبوظبي

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بتعيين الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مرسوماً أميرياً أخر بتعيين الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قد أصدر مساء اليوم الأربعاء، قراراً بتعيين منصور بن زايد نائباً لرئيس الدولة إلى جانب الشيخ محمد بن راشد.

تعيين الشيخ منصور بن زايد نائباً لرئيس الإمارات

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وجاء في القرار بحسب وساءل الإعلام الإماراتية "أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، قراراً بتعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي".

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